Mourinho di nuovo in Serie A: le cifre parlano chiaro

Dopo la decisione dei Friedkin di esonerarlo, José Mourinho è ancora alla ricerca di una nuova panchina. Le ultime sulla possibile opzione Serie A

Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, l’ufficialità dell’esonero di José Mourinho ha sicuramente rappresentato uno degli eventi più polarizzanti della storia recente della Roma. Il ribaltone che ha portato alla nomina di Daniele De Rossi come nuovo allenatore ha fatto il resto.

Nei giorni immediatamente successivi all’ufficialità dell’esonero, Mourinho era stato accostato a diversi club dell’Arabia Saudita. Pur strizzando l’occhio a questa possibilità, il tecnico lusitano ha poi deciso di declinare le varie proposte ricevute, aspettando il momento propizio per tornare in panchina. Non lesinando stoccate a Tiago Pinto, lo Special One ha fatto capire di essere intenzionato a ponderare con cautela le prossime mosse. Il domino allenatori, almeno per le panchine che contano, rischia però di tagliarlo fuori, almeno a stretto giro di posta.

Mourinho-Napoli, bookmakers scettici: Pioli in pole, Conte insegue

Sebbene sia accostato a diversi club in Premier League più per inerzia che per contatti avvenuti, per il ritorno del tecnico portoghese nel massimo campionato inglese i tempi non sembrano ancora essere maturi. Anche l’opzione Bayern Monaco, pur vagheggiata, appare per adesso di difficile realizzabilità.

Nella stessa scia si collocano gli spifferi, praticamente ridotti al lumicino, su un possibile ritorno lampo di Mou in Serie A. Nelle ore post esonero, infatti, si vociferava che potesse prendere piedi da un momento all’alto l’ipotesi Napoli. In realtà Aurelio De Laurentiis sembra essere orientato a prendere in considerazione altri profili, valutando soprattutto Conte, Pioli e Vincenzo Italiano, con Gasperini sullo sfondo. Non è un caso che i betting analyst di Snai considerano piuttosto complicato il formarsi del clamoroso binomio Mourinho-Napoli.

Il noto sito scommesse banca a 10 volte la posta l’ipotesi di un “matrimonio” tra il Napoli e l’ex allenatore della Roma. La stessa cifra con la quale sono “offerte” le candidature di Sarri e De Zerbi. Con il futuro di Calzona ormai segnato, è Pioli il profilo numero uno in ottica Napoli, almeno per i bookmakers. Un approdo dell’attuale tecnico del Milan alle pendici del Vesuvio si trova in quota a 1.75 volte la posta. Più staccati, infine, Antonio Conte e Vincenzo Italiano, entrambi a quota 3.50.