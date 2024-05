Dalla Lazio alla Roma: arriva gratis dopo lo svincolo

Calciomercato Roma, si aprono le porte per il colpo a zero in Serie A: i giallorossi sfidano la Lazio per il numero 10 che andrà via a fine stagione

Derby di mercato per il colpo a parametro zero. Roma e Lazio, secondo il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola, starebbero pensando ad un giocatore della Viola che si libererà alla fine di questa stagione.

Uno strappo con la dirigenza chiude, di fatto, tutte quelle possibilità di rinnovo che ci potevano essere. Ma anche le sue condizioni fisiche non hanno aiutato sotto questo aspetto: quindi sarà addio, senza nemmeno troppi rimpianti, nonostante quello che è un solidissimo rapporto con la tifoseria che lo vorrebbe vedere ancora in Toscana. Non sarà così, visto che di offerte per il prolungamento non ce ne sono state e visto che anche lo stesso giocatore si starebbe iniziando a guardare intorno. Anche perché a 27 anni c’è una carriera davanti.

Calciomercato Roma, sfida alla Lazio per Castrovilli

Il profilo, se non lo avete capito, è quello di Gaetano Castrovilli, che lascerà la Fiorentina alla fine della stagione e che si muoverà a parametro zero. Le due squadre più accreditate a prenderlo, secondo quanto raccontato dal quotidiano, sarebbero Roma e Lazio, che ci stanno facendo un pensiero attirate dalla possibilità di prendere un centrocampista che ha buone qualità tecniche e che potrebbe essere un investimento importante, senza nemmeno spendere nulla se non l’ingaggio.

La Lazio, si legge ancora, lo starebbe valutando in vista dell’addio di Luis Alberto. Mentre la Roma, nel caso, ma questa è una nostra supposizione, ci potrebbe pensare qualora dovesse arrivare qualche cessione in mezzo al campo per riuscire a entrare nei paletti del Fair Play Finanziario che, come sappiamo, devono essere “chiusi” entro il prossimo 30 giugno con un’entrata di più o meno 30milioni di euro. Uno dei maggiori indiziati sembrerebbe Bove, e quindi anche un innesto in quella zona potrebbe servire. Vedremo.