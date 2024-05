Chiesa alla Roma, la Juve non perde tempo

Le voci sull’interessamento della Roma per Chiesa si susseguono senza soluzione di continuità: la posizione della Juve

Sei o sette rinforzi, con il nome di Federico Chiesa segnato con il circoletto rosso in cima alla lista degli acquisti. Sono queste le richieste iniziali di Daniele De Rossi per la costruzione della rosa in vista del prossimo anno. Alla vigilia della sfida contro il Milan, i Friedkin hanno annunciato di voler prolungare il matrimonio con l’allenatore ostiense e nei prossimo giorno dovrebbe arrivare la firma ufficiale con la Roma.

Uno dei primi nodi da sciogliere per il prossimo direttore sportivo giallorosso sarà quello relativo all’eventuale conferma di Romelu Lukaku. L’attaccante belga vorrebbe rimanere nella Capitale, ma anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza dovrà soppesare bene il rapporto tra costi e benefici. Non c’è invece nessun dubbio sul fronte Renato Sanches, che farà ritorno al Psg a fine anno, come Kristensen farà ritorno al Leeds.

Chiesa alla Roma, la Juventus accelera

Tornando al grande sogno Chiesa, tutte le ultime indiscrezioni confermano alcuni sondaggi informali, ma la Juventus non sta certamente a guardare. Complice un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, la dirigenza bianconera sa di non poter mantenere il calciatore in rosa senza un rinnovo contrattuale. È per questo che, secondo Rudy Galetti, Cristiano Giuntoli e il suo staff sono in trattative avanzate con l’entourage dell’ex Fiorentina e con quello di Dusan Vlahovic.

I bianconeri contemplano anche l’ipotesi di prolungare di un solo anno pur di evitare il rischio di perdere a zero tra 14 mesi il calciatore, ma se, come appare ormai scontato, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore bianconero, anche a livello tecnico, come per il club, il giocatore verrà ritenuto imprescindibile. Secondo il giornalista sopra citato, infatti, la Juve non ha intenzione di ascoltare offerte per i suoi gioielli d’attacco. Staremo a vedere.