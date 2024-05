Dal Napoli alla Juve: la firma è già UFFICIALE

Dal Napoli alla Juve. Il mercato inizia a farsi sentire concretamente. La stagione agli sgoccioli sta per lasciare il campo al calciomercato.

Soltanto l’Inter, in queste ultime settimane che ci separano dal termine della stagione, si può definire tranquilla e rilassata. Le altre ‘grandi’, in misura e per motivi diversi, tentano di mettere in atto piani di rivincita.

Napoli, Milan e Juventus rappresentano le grandi delusioni del campionato che si sta per chiudere. Il Napoli, già ex campione d’Italia, ha vissuto una stagione inenarrabile. Tre allenatori cambiati nevroticamente ed una squadra fuori addirittura dalla prossima Champions League. Soltanto un anno fa, nella capitale partenopea, si stava festeggiando un meraviglioso scudetto.

Il Milan, nonostante una campagna acquisti imponente, in qualità e quantità, non è mai stato in corsa per il successo finale. La Juventus, dal canto suo, ha provato a restare ‘avvinghiata’ alla lepre Inter per metà stagione, salvo poi scoppiare per il ‘sovrumano’ sforzo. Per tutte l’umiliazione di un distacco inaccettabile dalla formazione di Simone Inzaghi.

Un’onta che deve essere cancellata al più presto. Il mercato può essere di aiuto a questa buona intenzione, anche se l’Inter di Marotta ed Ausilio sembra, tecnicamente, lontanissima. Si puntano, pertanto, obiettivi importanti. Alcuni sono persino ‘obiettivi comuni’.

La brutta sorpresa

Il Napoli e la Juventus provano a ripartire partendo dai rispettivi responsabili del mercato. L’ex ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, penserà alla Juventus, mentre l’ex ds della Juventus, Giovanni Manna, opererà per la società di Aurelio De Laurentiis.

Colleghi che per una stagione hanno lavorato insieme alla Juventus e che, probabilmente, hanno maturato i medesimi ‘gusti’ calcistici. Napoli e Juventus hanno infatti messo sotto osservazione il centrocampista della nazionale italiana, l’italo brasiliano Jorginho. Il quasi 33enne centrocampista è in scadenza di contratto con l’Arsenal ed entrambe le società italiane puntano ad acquisirlo a parametro zero.

Per il Napoli rappresenterebbe un gradito ritorno, mentre per la Juventus la fine di un inseguimento che dura da qualche anno. Questo fino a pochi minuti fa. Ovvero fino alla comunicazione ufficiale, via social, dell’Arsenal, che annuncia: “Qui per restare“, riferito esattamente a Jorginho. Il centrocampista azzurro ha infatti rinnovato il suo contratto con i Gunners per un’altra stagione.

Soddisfazione stampata sul volto del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, e dello stesso Jorginho. Delusione, facilmente immaginabile, ‘stampata’ sui volti di Giuntoli e Manna. Per entrambi un obiettivo perso. Avanti con un altro.