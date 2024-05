Dichiarazione choc prima di Bayer-Roma: sale la tensione

Dichiarazioni choc prima del match di stasera tra Roma e Bayer Leverkusen: sale la tensione in vista della semifinale

Cresce il fermento per il match di stasera in programma alla BayArena di Leverkusen, con De Rossi che sta cercando in tutti i modi di motivare i suoi ragazzi per provare a centrare l’impresa di ribaltare una squadra capace di collezionare oltre 40 partite senza sconfitta, segando oltre 100 gol tra campionato e coppe.

Non sarà affatto facile, tuttavia crederci è obbligatorio, per provare a centrare la terza finale europea consecutiva tra Conference ed Europa League. Una gara di per se già abbastanza nervosa, soprattutto visti i tanti episodi controversi successi negli ultimi giorni.

Proprio ieri ad esempio sul sito del club tedesco è apparso un post che parlava prematuramente dei biglietti per la finale, post poi subito rimosso dalla società. De Rossi ha confermato di aver visto tutto, e di aver già commentato la faccenda con la squadra senza però creare ulteriori polemiche sterili. Dall’altra parte invece il Leverkusen, che non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina ai suoi rivali.

Tensione prima di Bayer-Roma: dichiarazioni che fanno discutere

Si infiamma dunque la semifinale di Europa League, con uno dei dirigenti avversati che è tornato a parlare della gara d’andata, non risparmiando qualche frecciatina ai giallorossi. Il comportamento della formazione capitolina non è stato del tutto corretto, provando spesso a cercare interruzioni di gioco attraverso i falli.

“Siamo avanti al termine dei primi due tempi. Il nostro obiettivo è vincere pure il ritorno, vogliamo dimostrare la nostra superiorità. Sicuramente non perderanno tanto tempo come è successo un anno fa. Ma non so se sarà una partita più calma e pacata. Nella gara di una settimana fa la Roma ha cercato qualche fallo un po’ furbetto. L’arbitro ha reagito meglio, è stato più reattivo rispetto a un anno fa. Ha calmato le provocazioni e non ha considerato fallo ogni tuffo”. L’atmosfera, quindi, stasera sarà incandescente”.

Un match che rischia di essere dunque più nervoso del previsto, con entrambe le squadre che cercheranno di regalare ai propri tifosi quella che sarebbe per entrambe le parti una finale storica.