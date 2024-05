Tandem da sogno con Dybala: Roma stravolta di punto in bianco

Oltre a Paulo Dybala, sono pronti a far saltare il banco con un altro innesto da 90. Attacco da urlo e nuovo colpo di scena

Protagonista di un’altra ottima stagione, Paulo Dybala continua ad essere uno dei calciatori più chiacchierati del momento in casa. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il futuro dell’attaccante argentino, a differenza di quanto poteva trapelare qualche settimana fa, sembra ancora tutto da scrivere.

Con un contratto in scadenza nel 2025 ancora da rinnovare, la Joya potrebbe lasciare la Roma nel caso in cui in estate arrivasse un club disposto a pagare la clausola rescissoria che lega Dybala alla Roma. Sotto questo punto di vista, il mancato raggiungimento della Champions League non è un dettaglio da trascurare. In procinto di definire con i crismi dell’ufficialità la questione legata al nuovo DS, la Roma comincerà verosimilmente a capire i margini di manovra con l’entourage del calciatore. In un senso o nell’altro una decisione definitiva andrà presa. Stando così le cose, nessun tipo di scenario può essere escluso a priori.

Calciomercato Roma, Dybala e Rafa Silva: l’Al Shabab fa saltare il banco

Prove ne siano le tante indiscrezioni attorno al futuro di Dybala che hanno ricominciato a prendere quota. Tra i diversi club interessati al fuoriclasse della Roma, occhio soprattutto all’Al Shabab, pronto a far saltare il banco da un momento all’altro.

Dopo aver effettuato un tentativo concreto nei mesi scorsi, il club saudita sarebbe pronto a rifarsi sotto con un’offerta importante. Ma c’è di più. Stando a quanto riferito da Rudy Galetti, infatti, l’Al Shabab vorrebbe stravolgere il proprio pacchetto offensivo da cima a fondo. A tal proposito, oltre ad un attaccante in grado di fungere da seconda punta o da rifinitore come Dybala, il club saudita sarebbe pronto a sferrare un assalto convinto anche per Rafa Silva. Dopo non aver rinnovato il suo contratto in scadenza con il Benfica, l’attaccante portoghese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Pur avendo momentaneamente messo in stand-by qualsiasi offerta, prendendosi del tempo per vagliare le diverse proposte ricevute, Rafa Silva non avrebbe chiuso la porta ad un possibile approdo in Serie A. Ricordiamo che sull’attaccante classe ’93 del Benfica ha da tempo messo gli occhi anche la Roma.