Calciomercato Roma, freccia a destra: inseguimento Juve

Calciomercato Roma, la firma di Florent Ghisolfi ha di fatto dato avvio alla nuova stagione giallorossa. Tutto è pronto per fare il mercato.

Ultimi scampoli di una stagione che, in casa Juventus, si sta chiudendo un’annata che nemmeno la vittoria in Coppa Italia è riuscita a svelenire. Chiusa l’era di Massimiliano Allegri, nella maniera peggiore possibile, si inizia a scrivere le pagine sulla Juventus che verrà.

Sarà la prima Juve disegnata e messa a terra da Cristiano Giuntoli. L’estate scorsa, il neo direttore tecnico della Juventus, nonché ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia, ha fatto parte del pubblico ‘non pagante’ dello spettacolo ‘Calciomercato’. Niente soldi, niente acquisti, o quasi.

Ora il dirigente bianconero dovrà assecondare i desiderata di un tecnico emergente, ma quanto mai esigente, come Tiago Motta. Una rosa che dovrà essere arricchita in qualità poiché il calcio dell’ancora tecnico del Bologna si basa sulla qualità e su piedi ben educati.

Giuntoli dovrà andare in cerca di piedi fatati che non abbiano, però, costi proibitivi. Più di qualcuno lo ha già in casa, volendo. Chiesa, Yildiz ed il rientrante Soulé, sono prospetti ‘tagliati’ per il sistema di gioco amato dal tecnico italo-argentino. Ma potrebbero non bastare.

Il mancino kosovaro

Ecco allora che l’inglese Greenwood ritorna in orbita Juve, ed anche di mezza Europa, che ha assistito al ritorno in grande stile, tra le file del Girona, dell’esterno inglese di proprietà del Manchester United. E se Greenwood è troppo ricercato ecco che il direttore tecnico bianconero volge le sue attenzioni altrove.

Cristiano Giuntoli ama molto la Ligue 1. Ama la qualità del calcio francese. E così dopo aver adocchiato il Nizza ed un paio di suoi elementi di sicuro spessore, Dodibo e Thuram, ecco orientare le sue attenzioni verso il Lille per Edon Zhegrova, esterno d’attacco della nazionale kosovara, classe 1999.

E’ stato Romeo Agresti, su Juventibus, a svelare i piani del direttore sportivo bianconero. Una freccia kosovara per Thiago Motta. Potrebbe essere l’esterno il primo regalo al tecnico italo-argentino.

Mancino diabolico, dal dribbling secco ed in grado di assicurarne in quantità industriale, appare un profilo da tenere sotto stretta osservazione. Giuntoli, però, deve prestare la massima attenzione al neo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, fino a ieri ds del Nizza, e che il direttore tecnico bianconero conosce molto bene proprio per via di Khéphren Thuram.

Anche la Roma, infatti, punta forte sull’esterno mancino del Lille. Nonostante gli ottimi rapporti della società bianconera con il club francese, ulteriormente rafforzati dalle recenti operazioni Weah e Djalò, la Roma non molla la presa e non si sente affatto posta in seconda fila.

La sfida è appena iniziata.