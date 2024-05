Nandez alla Roma: c’è la data della firma

Nandez alla Roma: ecco il primo colpo dei giallorossi. La questione si dovrebbe chiudere nello spazio di brevissimo tempo. E spunta anche la data della firma

Nonostante le smentite da Trigoria – così come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport dopo le parole di ieri dell’agente del giocatore – Nahitan Nandez dovrebbe essere il primo innesto della Roma per la prossima stagione.

Lascerà la Sardegna alla fine di questa stagione (domani è in programma l’ultima partita degli isolani) per la scadenza naturale del contratto. E De Rossi, che lo conosce bene, lo accetterebbe volentieri nella sua squadra. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Di certo, e in questo caso secondo la Gazzetta dello Sport che dedica una pagina intera all’operazione, la trattativa sembra in una fase abbastanza avviata. Con una data della firma già fissata. E andiamo a vedere quale potrebbe essere.

Nandez alla Roma, ecco quando si chiude

Non più tardi della fine di giugno, così da permettere a Nandez di andare a giocare la Copa America con la propria nazionale sapendo già il proprio futuro. Ma tutto questo potrebbe anche succedere molto prima, vale a dire nel momento in cui la Roma, in questo caso, ufficializzerà l’arrivo di Ghisolfi a Trigoria come nuovo direttore sportivo. E come sappiamo questo dovrebbe succedere abbastanza presto dopo lo spoiler del presidente del Nizza che ha detto appunto che il dirigente è in direzione Capitale.

In poche parole, come spiegato da Asromalive.it lo scorso 6 marzo, Nandez dovrebbe essere il primo innesto ufficiale. Di colpi di scena non ce ne saranno. Nonostante, come detto, l'”accelerata” dell’entourage del giocatore che quasi sicuramente dalle parti di Trigoria non è piaciuta. Ecco, forse questo potrebbe frenare le firme. Ma poi alla fine dovrebbe andare tutto a dama. Nandez alla Roma, ci siamo.