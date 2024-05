Nuova squadra per De Zerbi: ci sono le cifre ufficiali

Dopo aver salutato ufficialmente il Brighton, ci sarebbe una nuova squadra per Roberto De Zerbi, sempre in Premier League. Ci sono anche le cifre ufficiali

C’è una panchina ufficialmente libera in Premier League che potrebbe essere presa da un tecnico italiano. E non è la prima volta che, da quelle parti, decidono di affidarsi a gente che capisce di calcio e che lo dimostra ovunque vada.

Allora: da ieri, Mauricio Pochettino, non è più il tecnico del Chelsea dopo una sola stagione a Londra. La sua annata è stata dai due volti, con una prima parte disastrosa e una seconda dove le cose sono sicuramente andate un poco meglio. Ma questo non gli ha permesso di salvare il proprio lavoro, tant’è che ieri è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. Ed è immediatamente iniziato il toto-nomi. E, al di là della Manica, si parla con insistenza di Roberto De Zerbi.

De Zerbi favorito per prendere il posto di Pochettino al Chelsea

Secondo i bookmaker inglesi, infatti, il tecnico italiano è il favorito: si gioca a meno di due volte la posta su Sky Bet – riporta il Daily Mail – ed è l’indiziato maggiore. Quello più papabile. Tenendo presente che non sono previsti cavalli di ritorno (quindi niente Mourinho e niente Conte), gli altri in lista, a quanto pare, sono Kieran McKenna dell’Ipswich, poi Frank del Brentford, e a seguire Amorim dello Sporting Lisbona, che in passato era stato accostato anche al Liverpool come successore di Klopp.

De Zerbi quindi in prima linea, anche perché come detto il profilo ricercato è quello di un tecnico giovane, che ha fatto bene in club minori, e che sembra pronto a iniziare un progetto a lunga durata e che, soprattutto, non voglia interferire più di tanto in quelle che sono e che saranno le scelte di mercato del club. Anche per questo è da scartare l’ipotesi Tuchel. Come detto non sarebbe la prima volta che il Chelsea si potrebbe affidare a tecnici italiani: da Ranieri a Conte, passando per Ancelotti e Di Matteo e finendo a Sarri, i londinesi guardano con molto interesse alla scuola italiana. Tutti hanno vinto qualcosa. E allora perché cambiare?