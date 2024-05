Rossonero a parametro zero, la Roma prende tempo

È ufficialmente iniziata l’era Ghisolfi e sulla scrivania del nuovo direttore tecnico della Roma sono presenti già diversi dossier

La lunga attesa è terminata: a distanza di tre mesi e mezzo dall’addio di Tiago Pinto, la Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Florent Ghisolfi come nuovo responsabile dell’area tecnica giallorossa. Scelto già da diverse settimane, il dirigente 39enne è stato liberato dal Nizza senza la richiesta di alcun indennizzo e questo ha favorito l’approdo nella Capitale non appena il campionato francese ha vissuto la sua ultima giornata.

Molto apprezzato in Francia per aver condotto il Lens in Champions League e per la scoperta di calciatori molto interessanti, sia in giallorosso, sia nei due anni successivi con i nizzardi, Ghisolfi ha anche un passato da calciatore e in panchina, che ha sfruttato anche nella selezione dei propri allenatori, con il fiore all’occhiello rappresentato dalla scommessa Farioli. A differenza del suo predecessore, dunque, il neo dirigente giallorosso naviga le agitate acque del calciomercato già da diversi anni.

Un rossonero a parametro zero, la Roma tentenna

La speranza dei Friedkin è che la sua attività di scouting possa rafforzare l’idea di una nuova era, improntata sull’individuazione e l’acquisto di giovani talenti da valorizzare sia a livello sportivo sia a livello economico in futuro. Come era prevedibile, da quando la scelta della proprietà americana è divenuta nota, diversi calciatori del campionato francese sono stati accostati alla squadra capitolina. Uno degli ultimi nomi usciti in questo senso è una conoscenza diretta del direttore tecnico romanista.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tra i vari calciatori in scadenza di contratto segnalati alla Roma, ci sarebbe anche Alexis Claude-Maurice, vincolato al Nizza solamente fino al prossimo 30 giugno. Mezz’ala offensiva e all’occorrenza trequartista, il 25enne è reduce da una stagione da comprimario (21 presenze e 1 gol) dopo il rientro da una stagione decisamente migliore con la maglia del Lens (5 gol e 3 assist in 20 presenze). Ad oggi, tuttavia, il calciatore non rappresenta una priorità per la Roma, mentre si mantiene vivo l’interesse del Lens e di altre squadre francesi.