Addio Roma, il primo taglio pesante di Ghisolfi è segnato. I giallorossi vogliono cederlo e in questo momento ci sono due piste. O Arabia Saudita o Turchia. Ma il dado è tratto

Non sarà un compito facile quello di Ghisolfi, che da ieri è il nuovo responsabile dell’area tecnica della Roma e che ha firmato un contratto per i prossimi tre anni. Il giovane dirigente facile avrà delle grane importanti da sbrogliare e una, secondo Leggo di questa mattina, è Smalling.

Il difensore inglese, che ricordiamo ha un contratto per un altro anno, che va verso i 35 anni e che guadagna dopo il rinnovo la bellezza di 3,8milioni di euro, da che era un punto fermo, a che è diventato un esubero da piazzare. In tutto questo ovviamente pesa tantissimo il rendimento del campionato che ormai si è chiuso: un infortunio lunghissimo lo ha tenuto per troppo tempo lontano dal campo. Ha fatto arrabbiare Mourinho, lo ricordiamo tutti, e lui dopo l’esonero del tecnico portoghese è uscito fuori con un post sui suoi profili social dove spiegava la situazione. Insomma, non è stato un buon anno per lui, e adesso è in uscita.

Addio Roma, il primo taglio è Smalling

Ma vista l’età, e visto il suo lauto ingaggio, non sarà per nulla semplice per la Roma riuscire a piazzarlo. Il fatto che abbia quasi sempre alzato bandiera bianca – si legge – sembrerebbe sia dovuto alla delusione di una mancata attenzione della Roma verso un’offerta arrivata dall’Arabia Saudita lo scorso agosto, oppure collegato alla sua volontà di non sottoporsi a certi tipi di cure.

Com’è, come non è, la Roma vorrebbe cederlo viene sottolineato. E il compito di Ghisolfi, difficile, è quello di trovargli una sistemazione nello spazio di poco tempo. Sono due, a quanto pare, le piste in gioco: o Arabia Saudita oppure qualche club turco pronto a fargli un’offerta. Una a lui e una alla Roma. Ma adesso la situazione sembra essere delineata.