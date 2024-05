Calciomercato Roma, le lacrime suggellano l’addio: reazione da brividi

Sebbene manchino ancora diversi giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, la Roma si segnala tra i club più attivi. Messaggio inequivocabile

Sistemata la questione DS ma con un finale di stagione ancora tutto da scrivere direttamente dipendente dai risultati dell’Atalanta, la Roma sta cominciando a muovere passi importanti in vista della campagna trasferimenti estiva.

Non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa, che non vuole farsi sfuggire opportunità importanti per rimpolpare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che i capitolini stiano provando a muovere passi importanti per la definizione dei primi colpi estivi. Come rivelato in tempi non sospetti da asromalive.it, uno dei profili finiti nel mirino della Roma è quello di Nahitan Nandez, il cui contratto con il Cagliari non è stato ancora rinviato.

Sebbene l’interesse della Roma sia concreto, però, fino a questo momento le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo definitivo. Tuttavia, le chances che il centrocampista uruguaiano nonché ex compagno di squadra di De Rossi al Boca Juniors atterri all’ombra del Colosseo sono molto alte. Un indizio indiretto è arrivato anche questa sera. Sostituito a pochi minuti dal triplice fischio di Cagliari-Fiorentina, Nandez ha lasciato il campo visibilmente commosso. Abbracciato da Claudio Ranieri in panchina, il tuttocampista rossoblu, applaudito dal suo pubblico non è riuscito a trattenere le lacrime. Una reazione che di certo non è passata inosservata e che potrebbe essere interpretata come un messaggio d’addio. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, risulteranno decisive.