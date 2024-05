Salta la firma con la Roma: via libera Juve

Emergono nuove conferme in merito all’avvenire di Leonardo Spinazzola a Roma. Dissipati i dubbi residui sulle posizioni dei vertici giallorossi

Nonostante sia ancora da confermare ufficialmente l’approdo di Florent Ghisolfi al centro sportivo Fulvio Bernardini, pare che l’attuale direttore sportivo del Nizza stia già lavorando a distanza sul contesto Roma. Il DS francese starebbe giustamente tentando di anticiparsi la mastodontica mole di lavoro che lo attende nella città eterna, dove ci si prepara ad una violenta rivoluzione interna.

I prestiti in bilico, i contratti in scadenza e le stesse volontà di calciatori e allenatore compongono un cocktail di puro caos, a cui Ghisolfi e dirigenza dovranno tentare di sopperire attraverso operazioni cadenzate, in linea con le esigenze manifestate da Daniele De Rossi.

Difficile pensare ad un reparto dello scacchiere giallorosso che rimarrà invariato ai blocchi di partenza della stagione 24/25. L’estate in arrivo sarà dunque decisiva per plasmare la rosa intorno alle velleità tattiche del comandante di Ostia, il cui operato potrà essere giudicato soltanto in seguito alla presenza di un foglio bianco su cui costruire da zero la propria Roma.

Nessun rinnovo per Spinazzola, Juve in agguato

Al netto della sopracitata volontà di fornire a DDR una tabula rasa su cui incidere la propria idea di calcio, vi sono comunque alcuni sviluppi che prescindono dalla volontà del mister giallorosso. Uno su tutti è quello relativo all’avvenire di Leonardo Spinazzola, il cui contratto scadrà a giugno.

Nel corso delle scorse settimane il comandante di Ostia pareva aver inserito l’esterno ex Juve all’interno della lista delle potenziali conferme per il prossimo anno ma, secondo quanto riportato recentemente dalla nostra redazione e poi confermato nelle scorse ore da calciostyle.it, i vertici capitolini avrebbero altri piani in mente.

Il riscatto del numero 37 giallorosso non è affatto considerato una priorità, a causa delle precarie condizioni fisiche, che ne hanno precluso un utilizzo scevro da continue preoccupazioni. La decisione sembrerebbe perentoria, tanto che i dirigenti giallorossi l’avrebbero già comunicata all’entourage del calciatore. Non sarà difficile trovare acquirenti per il cartellino del classe ’93, anche e soprattutto considerando che si potrà prelevare da Trigoria a costo zero. Il suo nome era comparso a gennaio sui taccuini di alcune società arabe, ma anche del Marsiglia, del Galatasaray e della Juventus di Cristiano Giuntoli.