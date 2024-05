Roma in Champions: i calcoli aggiornati dopo il ko del Bologna

Ecco i calcoli aggiornati sulla corsa Champions dopo il ko di questa sera del Bologna contro il Genoa.

La Roma si sta preparando per disputare l’ultima giornata di campionato. Domenica prossima, infatti, i giallorossi saranno di scena al Castellani per sfidare l’Empoli di Davide Nicola che ha uno straordinario bisogno di punti.

Mentre la luce dei riflettori in casa giallorossa è focalizzata su un aspetto fondamentale che è alla base della pianificazione della prossima stagione, ovvero la possibile qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League.

Come sanno tutti, dopo la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma staccherà il pass per la massima competizione europea per club solo se i bergamaschi dovessero terminare il campionato non oltre il quinto posto. Tuttavia, questa serata ha portato con sé una brutta notizia per la squadra di Daniele De Rossi.

Corsa Champions, ecco i calcoli aggiornati dopo il ko del Bologna a Genova

Il Genoa di Alberto Gilardino ha infatti appena battuto allo Stadio Marassi il Bologna di Thiago Motta con il risultato di 2-0 (reti di Malinovskyi e Vitinha). Questo ko dei felsinei, di fatto, potrebbe permettere all’Atalanta di andare oltre il quinto posto. Gli emiliani hanno chiuso il campionato con 68 punti, ovvero con sole due lunghezze di margine sul team bergamasco che, però, ha ben due gare in meno.

L’Atalanta, se dovesse vincere una delle due gare contro Torino e Fiorentina, supererà il Bologna e, quindi, negherebbe la qualificazione in Champions League alla Roma.

Mentre se Bologna ed Atalanta dovessero chiudere a pari punti, visto che i rossoblù sono in vantaggio negli scontri diretti, la Roma staccherebbe il pass per la Champions League.

Tuttavia, oltre ai risultati dell’Atalanta, la Roma deve tenere d’occhio anche il risultato di domani della Juventus contro il Monza, visto che anche i bianconeri sono infatti fermi a 68 punti.

Se Bologna, Juventus ed Atalanta, dunque, dovessero chiudere il campionato a pari punti, la Roma andrà in Champions League, visto che in questo caso la squadra di Gasperini arriverebbe al quinto posto per via della classifica avulsa.