Dal Milan alla Roma: 5 milioni a stagione per il bomber

Dal Milan alla Roma, i giallorossi pronti all’all’in sull’attaccante che dovrà sostituire Romelu Lukaku di ritorno al Chelsea

Sta per calare il sipario anche su questa stagione di Serie A, che ci ha riservato diverse sorprese, compresa una Roma che non è riuscita per l’ennesimo anno consecutivo ad arrivare in Champions, nonostante un monte ingaggi da prime della classe.

La formazione capitolina occupa il terzo posto nella classifica degli stipendi in Italia, un fattore che incide ancora di più a bilancio vista la mancanza di risultati. È stata un’annata molto complicata per i giallorossi, che sotto la guida di José Mourinho erano scivolati addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato al definitivo addio del tecnico portoghese.

L’arrivo De Rossi sembrava che potesse risollevare le sorti della squadra, che si era anche portata a ridosso dell’obbiettivo quinto posto, conquistando anche la semifinale di Europa League, persa poi con il Leverkusen. La mancata qualificazione alla maggiore competizione continentale condizionerà anche il mercato in entrata, per il quale la società ha già cominciato a sondare i primi obbiettivi dopo l’ufficialità del nuovo ds.

Dal Milan alla Roma: 40 milioni per il bomber

Dopo vari mesi dall’addio di Tiago Pinto finalmente la Roma ha annunciato ufficialmente il nuovo ds, che arriva direttamente dalla Francia, ovvero Florent Ghisolfi, al cui sarà affidato l’arduo compito di provare a migliorare la rosa nel corso del mercato estivo. L’obbiettivo resterà la qualificazione in Champions League, essendo quest’ultimo un tassello fondamentale nel progetto di crescita ideato dai Friedkin.

Secondo le ultime indiscrezioni ci saranno meno limitazioni da parte dalla UEFA, ragion per cui ci si aspettano diversi colpi da parte della dirigenza. Come sempre le uscite giocheranno un ruolo fondamentale, con diversi nomi in ottica cessione che potrebbero rimpinguare le casse societarie proprio per aumentare il capitale per gli acquisti.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com la Roma potrebbe inserirsi nella trattativa per l’attaccante del Lille Jonathan David, sul quale ci sarebbe anche l’interesse di Milan e Napoli. Il calciatore ha il contratto in scadenza con il club transalpino, e proprio per questo motivo il costo del cartellino potrebbe abbassarsi significativamente, a circa 35/40 milioni di euro, mentre per quanto riguarda il contratto si parla di circa 5 milioni di euro a stagione.

Il canadese classe 2000 arriverebbe nella capitale per sostituire Romelu Lukaku, vista la difficoltà della trattativa per un’eventuale conferma in giallorosso il prossimo anno.