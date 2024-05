Dalla Lazio alla Roma. Nella capitale inizia ad infiammarsi un derby legato al calciomercato. Dopo l’ultima di campionato sarà sfida aperta.

La Roma e la Lazio rappresentano le due facce della medaglia calcistica della capitale. Diverse in tutto. Fiere delle loro assoluta unicità, in questa stagione possono essere messe, eccezionalmente, l’una accanto all’altra.

L’ultimo atto del campionato di Serie A non è riuscito ad arrestare la valanga di notizie che, già da qualche settimana, hanno dato largo spazio al calciomercato. Un calciomercato che, al momento ed in attesa che parta la ‘caliente’ sessione estiva, sta offrendo ampio spazio alla questione allenatori.

Tra le poche conferme ed i numerosi cambiamenti, il toto panchine impazza. Facendo soltanto riferimento alla nostra Serie A vi sono formazioni come Milan, Juventus, Bologna, Napoli, Fiorentina che sono alla ricerca della nuova guida tecnica. Colui a cui affidare un nuovo progetto che, si spera, possa essere vincente.

Da questo punto di vista la capitale ha giocato in netto anticipo. Prima la decisione difficile, ma ferma e necessaria, come quella presa dalla Roma di esonerare un tecnico come José Mourinho e poi quella Lazio, che si è trovata, improvvisamente, senza tecnico dopo le dimissioni irrevocabili di Maurizio Sarri, hanno fatto sì che ora le due compagini romane appaiano in vantaggio sul resto della compagnia.

Sono arrivati Daniele De Rossi ed Igor Tudor. Mai decisioni e scelte si sono rivelate più indovinate.

Roma e Lazio, scontro sul mercato

Una volta terminato il campionato toccherà esattamente ai due subentrati, e bravissimi tecnici di Roma e Lazio dettare le linee guida della campagna acquisti in riferimento alla nuova stagione agonistica.

Valutazioni, scelte da fare. Mercato in entrata e mercato in uscita sono parimenti importanti. In entrambi i casi è vietato sbagliare. Tra le file della Lazio la situazione riguardante Daichi Kamada, centrocampista offensivo, classe 1996, è tra quelle più delicate. Sul tavolo la questione-rinnovo.

Il nazionale giapponese è stato accostato anche alla Roma, un pericolo ancora presente per la Lazio. Alla vigilia dell’ultima gara di campionato della Lazio contro il Sassuolo, il tecnico biancoceleste, Igor Tudor, ha affrontato anche la questione Kamada. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Faccio i complimenti ai ragazzi, tutti hanno dato il massimo, al termine del campionato programmeremo il futuro. la volontà di Kamada è quella di restare“. La Lazio è in attesa di incontrare gli agenti del giocatore per discutere i termini di un accordo, ma attenzione a Florent Ghisolfi, il nuovo ds della Roma ha fiutato l’affare.

Il primo derby capitolino della stagione 2024-2025 è già iniziato.