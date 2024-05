Ribaltone Conte, firma insieme a Lukaku in Serie A

Ribaltone Antonio Conte in Serie A e riunione con Romelu Lukaku per il tecnico pugliese. Ecco come cambiano gli scenari sulle panchine del campionato italiano.

Panchine bollenti in queste giornate finali di stagione in Serie A. Ieri sera Thiago Motta ha salutato il Bologna dopo l’impresa Champions League, perdendo per 2-0 in casa del Genoa. L’ex centrocampista è ad un passo dalla Juventus ed arriverà dopo il periodo di transizione guidato da Paulo Montero, scelto dopo l’esonero ufficiale di Allegri. Resta un rebus il futuro di Antonio Conte, l’ex bianconero è ancora libero dopo la rottura con il Tottenham in Premier League. Il tecnico pugliese è tornato di prepotenza un nome d’attualità in Serie A, con un intreccio a doppio filo con il futuro di Romelu Lukaku in casa Roma.

Antonio Conte torna un’opzione caldissima per la Serie A. Il tecnico salentino sembra pronto a tornare in panchina da protagonista nel campionato italiano, ed il suo nome è stato accostato a diversi club al vertice della Serie A. Oltre alla Juventus anche il Milan ha comunicato l’addio a Stefano Pioli prima del termine del proprio contratto, col tecnico emiliano pronto a salutare nell’ultima a San Siro contro la Salernitana questa sera. Conte era stato accostato alla lista dei desideri della società rossonera, che però sembra orientata a nominare l’ex Roma, Paulo Fonseca, in vista della prossima stagione.

Svolta Conte-Napoli, ingaggio da 7 milioni: tripla richiesta a De Laurentiis

Nel frenetico valzer delle panchine in Serie A spunta nuovamente la pista Napoli per Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis vede sfumare la suggestione Gasperini, ad un passo dal rinnovo con l’Atalanta dopo la vittoria in Europa League, e potrebbe tornare a corteggiare l’ex Juve ed Inter.

Secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’, il patron del Napoli potrebbe sciogliere le riserve e virare con decisione su Antonio Conte. Il tecnico salentino si aspetta un ingaggio da 7 milioni più bonus ed avrebbe già stilato la lista dei rinforzi attesi in casa partenopea. A sorpresa spuntano i nomi del centrocampista Musah dal Milan e del terzino Dorgu dal Lecce. Conte potrebbe poi ritrovare Romelu Lukaku sotto al Vesuvio, nel caso che il Chelsea decida di inserirlo nella trattativa che porterebbe a Londra Victor Osimhen.