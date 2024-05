Lukaku-Roma, De Rossi ha deciso: ‘avviso’ immediato a Ghisolfi

Ghisolfi alla Roma e richiesta immediata De Rossi, ecco il nome di Lukaku. Gli ultimi aggiornamenti.

La giornata odierna, così come le prossime che attendono il mondo Roma nel corso delle prossime settimane, è stata non poco importante in quel di Trigoria. Non solo, infatti, la consapevolezza di dover attendere la prima sentenza dell’Atalanta per mantenere vivide le speranze di un approdo alla prossima Champions League: al centro Bernardini, infatti, si è iniziato ufficialmente a respirare aria di futuro quest’oggi, con l’annuncio dell’approdo del direttore sportivo Ghisolfi, finalmente approdato alla corte dei Friedkin dopo la positiva e soddisfacente esperienza al Nizza.

Starà ora all’ex rossonero cercare di lavorare per plasmare e migliorare una squadra che ha palesato la necessità di plurimi interventi ma, al contempo, un sostrato nobile sul quale iniziare a lavorare per assicurare a De Rossi una squadra maggiormente qualitativa nonché in grado di competere con maggiore veemenza e continuità per le posizioni più elevate della classifica. Per farlo, come noto, De Rossi parrebbe già aver tracciato la strada, alludendo alla necessità di vedersi consegnare giocatori affamati e desiderosi di far bene.

Calciomercato Roma, priorità e permanenza Lukaku: De Rossi ‘avvisa’ Ghisolfi

A ciò, però, bisogna aggiungere anche la consapevolezza di necessitare di quegli elementi che abbiano avuto maggiore impatto sulla squadra nel corso dell’ultima stagione. Tra questi, ovviamente, non può non figurare anche Romelu Lukaku, distintosi per un’annata non sempre di grade continuità di rendimento ma, al contempo, per una prolificità offensiva certamente non snobbabile.

Le valutazioni e le attenzioni sul suo futuro sono sicuramente destinate a contraddistinguere il modus operandi di Ghisolfi e degli altri addetti ai lavori giallorossi, anche alla luce della consapevolezza dell’impossibilità di poter, ora come ora, accontentare le richieste del Chelsea. Proprio sul bomber belga, però, Ilario Di Giovambattista ha evidenziato come l’idea di De Rossi sia pressoché chiara. La prima richiesta del tecnico per il nuovo dirigente sarebbe, infatti, stata relativa alla permanenza di Big Rom.