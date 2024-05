Roma, Mourinho avvisa De Rossi: “Sarà impossibile”

In casa Roma, dopo la brutta notizia in ottica Champions ricevuta dal ko del Bologna contro il Genoa, bisogna registrare un avviso di Mourinho a De Rossi.

La Roma di Daniele De Rossi ha ricevuto una brutta notizia questa sera. Il Bologna, infatti, è caduto allo Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, complicando così ancora di più il discorso qualificazione alla prossima edizione della massima Champions League.

Dopo questa sconfitta da parte del Bologna, infatti, all’Atalanta di Gian Piero Gasperini basterà vincere solo una gara tra Torino e Fiorentina per terminare il campionato sopra il quinto posto. Mentre tutto cambierebbe se i bergamaschi dovessero fare solo due pareggi, visto che così andrebbero a pari punti con gli uomini di Thiago Motta e, quindi, chiuderebbero al quinto posto.

Le possibilità di accedere alla prossima edizione della massima competizione europea per club per la Roma, dunque, si sono ridotte ancora di più questa sera. Tuttavia, oltre alla sconfitta del Bologna a Genova, per Daniele De Rossi le ‘cattive notizie’ non sono finite qui, anzi.

José Mourinho ci va giù duro: “Le due finali europee con la Roma? E’ impossibile farlo di nuovo”

Jose Mourinho, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla ‘CNN’ che hanno spiazzato subito tutti i tifosi giallorossi, e non solo: “Il più grande risultato che ho ottenuto nella mia carriera? Le due finali europee che ho conquistato alla guida della Roma. E’ impossibile farlo, non credo che ci riuscirà qualcun altro”.

Queste parole del tecnico portoghese, se non per lo stesso Daniele De Rossi, sono sicuramente delle ‘frecciate’ nei confronti dei Friedkin che l’hanno esonerato lo scorso 16 gennaio dopo il ko subito allo Stadio San Siro contro il Milan. Quelle di questa sera, sicuramente, non saranno le ultime dichiarazioni di Josè Mourinho nei confronti dei massimi dirigenti della Roma, anzi.