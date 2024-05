Calciomercato Roma, Ndicka porta il nuovo bomber

C’è grande attesa in casa Roma per le prime mosse di calciomercato targate Florent Ghisolfi: le ultime sull’attacco

Questa sera la Roma scenderà in campo per l’ultimo atto di una stagione ricca di alti e bassi. L’eliminazione in semifinale di Europa League e il mancato raggiungimento del quinto posto in classifica in Serie A hanno lasciato l’amaro in bocca, anche se nel caso in cui l’Atalanta non dovesse vincere né contro il Torino, né contro la Fiorentina, i giallorossi si qualificherebbero alla prossima Chanpions League grazie al sesto posto ottenuto a discapito della Lazio.

Nel caso in cui i bergamaschi dovessero vincere oggi contro i granata, ogni discorso si chiuderebbe con novanta minuti d’anticipo e la squadra sarà costretta a disputare per il terzo anno consecutivo l’Europa League. Uno scenario, questo, che Daniele De Rossi ha presentato come intrigante, visto i recenti percorsi dei giallorossi in questa competizione (due semifinali e una finale). A prescindere da quale competizione europea dovrà disputare, il club capitolino in estate dovrà rendersi protagonista di un calciomercato molto dinamico.

Calciomercato Roma, sirene estere per Ndicka

Ufficializzato come nuovo direttore dell’area tecnica lo scorso martedì, Florent Ghisolfi dovrà portare in dote a DDR almeno sei o sette rinforzi (due esterni bassi, un difensore centrale, un esterno alto, uno o due centrocampisti di gamba, un attaccante centrale e un vice Svilar). Per riuscirci, oltre a sfruttare le risorse provenienti dall’Uefa, dovrà cercare di massimizzare al meglio anche dalle svariate cessioni che ci saranno la prossima estate. Nel corso della conferenza di ieri, De Rossi ha fatto capire che potranno partire anche calciatori non in scadenza.

Tra questi, uno di quelli che ha più mercato è senza dubbio Evan Ndicka. Il suo nome è finito già da diverso tempo sul taccuino di Aston Villa, Borussia Dortmund, Fulham, Bournemouth e West Ham, ma le ultime indiscrezioni parlano anche di interessamenti dalla Francia. Atteso dai preliminari di Champions League, il Lille ha inserito anche il suo nome nella lista dei potenziali sostituti di Leny Yoro, per cui in estate si scatenerà una vera e propria asta tra diverse big europee, comprese Liverpool, Psg e Real Madrid.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, il difensore mancino potrebbe garantire una ricca plusvalenza alla Roma, ma può anche rappresentare un grimaldello per arrivare ad uno degli obiettivi sensibili di Ghisolfi in casa Lille: il terzino destro Bafodé Diakité, l’esterno d’attacco Edon Zhegrova e, soprattutto, il bomber Jonathan David, potenziale erede di Romelu Lukaku. Arrivare all’attaccante canadese non sarà tuttavia facile, per via dell’agguerrita concorrenza (squadre inglesi oltre a Milan e Napoli), sia per il prezzo da 35-40 milioni di euro.