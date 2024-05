Clausola low cost: coppia da sogno con Dybala e Juve ko

In casa Roma, in attesa dell’ultimo turno di campionato di questa sera contro l’Empoli, bisogna segnalare delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver vinto domenica scorsa contro il Genoa di Alberto Gilardino con il gol di Romelu Lukaku, la Roma è pronta per scendere in campo e chiudere questa stagione così intensa. I giallorossi, infatti, questa sera chiuderanno il rispettivo campionato contro l’Empoli di Davide Nicola.

La Roma, di fatto, non ha nulla da chiedere da questa gara, visto che le sue speranze di accedere alla prossima edizione della Champions League sono legate tutte all’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, però, gli basta poco (ovvero fare tre punti tra Torino e Fiorentina) per terminare il suo campionato al quarto posto.

Il team capitolino, dunque, non può fare altro che concentrarsi sull’ormai imminente campagna acquisti estiva. I giallorossi, visto l’addio di Romelu Lukaku, devono cercare sicuramente una nuova punta centrale. Tra i nomi accostati al team capitolino, di fatto, bisogna segnalare anche quello di Alvaro Morata.

Mercato Roma, i giallorossi potrebbero sfruttare il valore attuale della clausola rescissoria di Morata: la cifra

Lo spagnolo è da più di qualche sessione di mercato che viene accostato alla Roma, ma in queste ultime ore bisogna segnalare qualche novità . Come riportato dal giornalista, e tra i massimi esperti di mercato, ‘Fabrizio Romano’, il valore della clausola rescissoria dell’attaccante è ora di 12 milioni di euro .

A queste cifre, come scritto dal portale ‘calciomercato.com’, squadre come Roma, Milan e Juventus potrebbero muoversi per aggiudicarsi le prestazioni di Alvaro Morata. Quest’ultimo, che quest’anno con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone ha segnato ben 21 gol, andrebbe a formare con Paulo Dybala una coppia d’attacco da sogno per tutti i tifosi giallorossi.

Tuttavia, visti i 12 milioni lordi di ingaggio, Alvaro Morata dovrà sicuramente ridurre le proprie pretese economiche se vorrà diventare un nuovo giocatore della Roma.