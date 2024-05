Empoli-Roma, gol salvezza Niang: KO finale per De Rossi

Empoli-Roma, si è da poco conclusa l’ultima partita della Serie A: il gol di Niang salva Nicola.

Gli spunti della trasferta toscana erano certamente numerosi, ma solamente in casa Empoli. La Roma, al termine di un orgoglioso percorso di risalita aveva già appreso nelle ore tardo pomeridiane dell’impossibilità di approdare alla prossima Champions League, a causa del risultato giunto dal campo dell’Atalanta. Nessuna distrazione o postumo per festeggiamenti, la squadra di Gasperini, con la vittoria sul Torino, si è qualificata come quarta, impedendo ai giallorossi di accedere alla massima competizione continentale come sesta qualificata.

La sentenza dei novanta minuti di stasera, insomma, avrebbe interessato soprattutto gli uomini di Nicola, collegato con ogni probabilità anche sulle frequenze di Frosinone, con la consapevolezza del grande impatto che il risultato dell’Udinese avrebbe avuto sul responso finale del campionato. Ad aprire le danze della partita della Roma, intanto, era stato Cancellieri, accendendo quella speranza permanenza in Serie A lenitasi nel corso dell’evoluzione della gara.

Empoli-Roma, Niang salva la squadra di Nicola

A pesare, in particolar modo, è stata la mazzata del risultato dell’Udinese, arrivata quando la partita era sull’uno a uno, costringendo gli uomini di Nicola a trovare necessariamente i tre punti. Seguendo il canovaccio della gara, va ricordata la risposta di Cristante al su citato Cancellieri, con il gol dell’uno a uno che è stato però annullato per l’intervento del Var.

Cancellato, nel secondo tempo, anche il gol di El-Shaarawy, segnalato già in campo dall’assistente per una posizione di fuorigioco. Diverse le trame di gioco costruite dalla Roma, soprattutto sugli esterni, con Zalewski spesso in difficoltà e poco preciso e un Abraham poco bravo a proteggere il pallone. Diverse le trame offensive dei padroni di casa, con la traversa di

Svilar 6.5; Celik 6, Mancini 5.5, N’Dicka 5.5, Angeliño ; Aouar 6.5 (70′ Pellegrini 5 ); Cristante 5.5; Bove 6; Dybala 6.5, Zalewski 4.5(79′ El-Shaarwy 6 ); Abraham 5 (70′ Azmoun 5.5)