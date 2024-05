Quale sarà il futuro di José Mourinho? Avanza l’ipotesi del clamoroso ritorno: sul piatto la cifra record di 150 milioni di euro

Una carriera ricca di successi quella di José Mourinho, un allenatore capace anche di lasciare il segno in ogni squadra in cui ha allenato. Vittorioso in praticamente tutte le sue esperienze, fatta eccezione per il Tottenham, che resta l’unica macchia su un curriculum praticamente perfetto, e anche a Roma non è stato da meno.

Sotto la sua guida i giallorossi sono riusciti a tornare a vincere un trofeo dopo oltre 10 anni dall’ultima volta, quando al cielo di Tirana è stata alzata la Conference League. Nonostante le molte difficoltà a livello economico riscontrate dal club lo Special One è quasi riuscito a sfiorare l’impresa l’anno successivo, riuscendo ad arrivare in finale di Europa League, persa poi ai rigori contro il Siviglia.

Quella del portoghese però è stata una Roma a due facce, capace di stupire in Europa, ma non di riuscire a collezionare gli stessi successi in campionato. Il momentaneo nono posto in Serie A ha portato poi al definitivo addio, ma per l’ex Roma sembra essere arrivato il momento per una nuova avventura, sul piatto 150 milioni di euro.

Mourinho, futuro in Arabia? Sul piatto 150 milioni

Dopo il definitivo addio alla capitale in molti continuano a chiedersi cosa possa riservare il futuro a José Mourinho. Il suo nome viene accostato a diversi club sin da prima dell’esonero, quando il suo profilo venne individuato come candidato principale per la panchina del Portogallo, offerta rispedita al mittente per rimanere nella capitale.

Quale potrà essere però il suo prossimo club? Per stessa ammissione dello Special One è probabile che lo vedremo in Arabia, tuttavia questa rimane un’ipotesi che ancora non lo convince del tutto, almeno non per il prossimo anno.Secondo quanto riporta Digisport a tentarlo sarebbe proprio un club neopromosso nella Saudi Pro League, che per convincerlo avrebbe messo sul piatto una cifra record di 150 milioni di euro.

Mourinho si è incontrato a Bucarest con alcuni emissari per discutere di un suo possibile trasferimento ma, come anticipato, la sua volontà sarebbe quella di allenare un altro anno in Europa per poi approdare in Arabia. Resta comunque difficile che un club si leghi ad un allenatore con un contratto di un solo anno, fattore che potrebbe essere determinante nella sua scelta finale.