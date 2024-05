Addio Roma: l’offerta dall’Arabia fa fuori il Napoli

Dopo la conclusione del campionato di quest’anno, in casa Roma bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

La Roma ha chiuso il proprio campionato domenica scorsa con la sconfitta rimediata al Castellani contro l’Empoli di Davide Nicola. Questo ko, di fatto, non ha inciso sulla mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, visto che la vittoria dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha sbarrato le porte della massima competizione europea per club agli uomini di Daniele De Rossi.

Una volta terminato il campionato, ovviamente, la luce dei riflettori del team capitolino è tutta rivolta verso l’ormai imminente campagna acquisti estiva. Tra i primi obiettivi di Florent Ghisolfi (nuovo direttore sportivo giallorosso) sarà quello di trovare una prima punta da poter affiancare a Paulo Dybala.

Romelu Lukaku, infatti, tornerà al Chelsea, il quale lo cederà a titolo definitivo. Tra i club interessati al belga, visto l’imminente arrivo di Antonio Conte, bisogna inserire il Napoli. Tuttavia, oltre a quello dell’attaccante centrale, il club azzurro e quello capitolino sono legati ad un altro nome di mercato.

Mercato, offerta dall’Arabia Saudita per Mario Hermoso dell’Atletico Madrid: smentite su interessamento Roma

Secondo quanto scritto su X dal giornalista Attilio Malena, infatti, Mario Hermoso dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha ricevuto un’offerta importantissima dal campionato più ricco al mondo, ovvero la Saudi Pro League.

Questa offerta dall’Arabia Saudita, di fatto, toglierebbe il Napoli dalla corsa al calciatore spagnolo. Il club azzurro, così come l’Inter, ha infatti un sondaggio per Mario Hermoso. Mentre bisogna segnalare delle smentite sulle indiscrezioni che volevano anche la Roma iscritta alla corsa per il giocatore di Simeone. Su Angelino, sempre come scritto da Attilio Malena, c’è da registrare la decisione del club capitolino di procedere al riscatto del giocatore di proprietà del Lipsia.