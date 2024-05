Calciomercato Roma, Ghisolfi si sblocca: doppia firma spagnola

Calciomercato Roma, dopo l’annuncio ufficiale Florent Ghisolfi getta le basi per la stagione che verrà. Priorità già stabilite per l’ex Nizza, si avvicina la doppia firma spagnola in casa giallorossa.

Il sipario sulla stagione della Roma è già calato, ma manca una partita prima del rompete le righe generale. La squadra guidata da Daniele De Rossi è infatti volata in Australia nelle scorse ore, dove dopodomani affronterà in amichevole il Milan guidato da Bonera. Il tecnico romanista ha lasciato a casa i calciatori convocati dalle Nazionali, oltre a Spinazzola infortunato, aggregando tanti under 18. Ma le attenzioni del futuro sono rivolte anche alle prime manovre di Florent Ghisolfi, ufficializzato una settimana fa dalla proprietà Friedkin.

Florent Ghisolfi è stato nominato nuovo Direttore tecnico della Roma e sta pianificando con Daniele De Rossi le prime mosse in vista del calciomercato estivo. Sono tanti i nodi da sciogliere per il nuovo dirigente giallorosso, sia in entrata che in uscita. In tutti i ruoli del campo possono esserci sorprese, come lo stesso DDR ha evidenziato pubblicamente a chi chiedeva un verdetto sul futuro di Paulo Dybala. Tra le prime operazioni del dirigente ex Nizza la priorità in casa giallorossa sembra quella di una doppia conferma nel pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, priorità difesa per Ghisolfi: le ultime su Angelino e Llorente

Le prime due firme dall’insediamento di Ghisolfi potrebbero parlare in spagnolo. La priorità in casa giallorossa, secondo quanto scrive IlRomanista.eu, è il riscatto di Angelino dal Lipsia, fissato a 5 milioni di euro e pagabile in tre anni. Un prezzo basso considerata la stima espressa da De Rossi nei confronti del laterale mancino.

Ma il tempo stringe e la deadline per la Roma è fissata alla giornata di domani dal Lipsia. Il club tedesco oltre la scadenza dell’accordo con i giallorossi potrebbe dunque ascoltare altre offerte provenienti dalla Bundesliga. La firma di Angelino appare molto probabile, nonostante il poco tempo a disposizione, e potrebbe anticipare anche la conferma di Diego Llorente. L’altro spagnolo ha il contratto in scadenza con Leeds nel 2026 e la mancata promozione in Premier potrebbe aprire le porte ad un nuovo prestito.