“Boomerang” Dybala: De Rossi fa tremare i tifosi della Roma

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi questa mattina ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Ecco le parole, che un poco fanno tremare i tifosi giallorossi. La situazione

La stagione non è ancora finita. Almeno ufficialmente sì, ma la Roma come sappiamo il 31 maggio affronterà in Australia il Milan in amichevole prima del rompete le righe. E c’è curiosità, anche, per capire chi saranno i convocati di Daniele De Rossi per questa lunga trasferta.

Intanto, questa mattina, l’allenatore della Roma è intervenuto ai premi USSI della stagione. Parlando del futuro e svelando di “avere le stesse idee della società, del direttore e anche di Lina (Souloukou, ndr) con la quale ieri ho parlato”, e poi ha anche cercato di fare chiarezza sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino è legato alla Roma fino al 30 giugno del 2025 ma per tutto il mese di luglio scatta la possibilità di prenderlo pagando solamente 12 milioni di euro che sono i soldi inseriti nella clausola rescissoria valida comunque solo per l’estero. Ecco cos’ha detto DDR.

Calciomercato Roma, le parole di De Rossi su Dybala

“Bisogna sempre essere pronti. Mi dicevano che aveva spesso problemi fisici. Quando sono arrivato è sempre stato il primo ad andare forte in allenamento. Gli abbiamo chiesto di andare a rincorrere qualche giocatore e ha dato grande disponibilità e sono sono soddisfatto del rapporto con lui. Mi tengo stretto tutti i miei giocatori”. Dopo il preambolo la parte più interessante.

“Adesso non diremo nulla a voi. Però è il momento di fare non di dire. Nel calcio si fanno dei progetti che vengono scombussolati dalle decisioni del calciatore o del procuratore. Dire oggi questo rimane è un boomerang. Dobbiamo essere bravi anche dal punto di vista della comunicazione”. Insomma, non c’è certezza a quanto pare sul futuro della Joya. Anche se Paulo nel corso delle ultime uscite ha sottolineato come il suo destino lo decide la società. Vedremo, quindi, se dalle parole si passerà ai fatti.