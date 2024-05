Calciomercato Roma, firma e ritorno immediato in Serie A

Calciomercato Roma, ritorno immediato in Serie A: pronto a rinforzare la squadra di De Rossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La lista di aspetti da affrontare e cose da fare in casa Roma resta numerosa e corposa, alla luce delle diverse defezioni palesate dalla squadra nel corso di questi ultimi anni e dell’insieme di piazzamenti non nobilissimi che ha contraddistinto il recente passato della squadra di Mourinho prima e, adesso, ereditata da Daniele De Rossi.

Il nuovo tecnico, sempre più vicino alla sottoscrizione ufficiale di un contratto che dovrebbe legarlo alla Roma per tre anni, sa bene di dover lavorare da diversi punti di vista: l’incontro con Ghisolfi, per sua stessa ammissione, è già avvenuto, e potrebbe rappresentare la base di partenza di un lavoro che vedrà gli addetti di Trigoria interfacciarsi con una molteplicità di questioni. Ovviamente, peserà non poco il mancato accesso alla Champions League, le cui ripercussioni economiche avrebbero avuto il sapore di non trascurabile coadiuvante per le casse dei Friedkin.

Calciomercato Roma, ritorno immediato in Serie A: ecco Doig

La maggiore possibilità di manovra prevista per il prossimo calciomercato, però, potrebbe certamente aiutare la Roma a distinguersi per una campagna acquisti che, ad ogni modo, dovrà portare a diverse modifiche, anche alla luce delle possibili uscite con le quali i giallorossi sono pronti a interfacciarsi.

Al netto della su citata assenza di nobili introiti economici, non va comunque sottovalutata l’opportunità di cogliere giusti scenari di mercato, da approfondire ai fini di una consegna nelle mani di De Rossi di una squadra sostenibile ma, al contempo, competitiva. In particolar modo, tra i vari profili accostati ai giallorossi in questa fase ancora preliminare di mercato, si segnala anche quello di Josh Doig.

Il difensore del Sassuolo, reduce dalla retrocessione in Serie B, potrebbe essere messo a disposizione di De Rossi: lo riferisce Footballscotland.co, che sottolinea come il tecnico della Roma consideri Doig un elemento ottimale da aggregare alla rosa. Le discussioni tra le due società avrebbero già avuto inizio, confermando in tal modo la più che prevedibile mole importante di uscite che attende i neroverdi dopo i dieci anni di permanenza nella serie maggiore.