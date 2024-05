Calciomercato Roma, Romano sgancia la bomba su Lukaku

Accostato al Napoli di Antonio Conte, Romelu Lukaku tornerà al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma non è ancora detta l’ultima parola

Ormai da giorni, praticamente da quando sono giunte conferme sull’accordo tra Antonio Conte e il Napoli, si parla di una possibile reunion tra l’allenatore salentino e Romelu Lukaku. Protagonista dello scudetto con la maglia dell’Inter, l’attaccante belga ha collezionato ben 64 gol e 17 assist sotto la guida dell’ex Tottenham e sarebbe lieto di tornare a lavorare con lui. Questo, tuttavia, non esclude la sua apertura ad un’eventuale permanenza nella Roma, dopo i 21 gol realizzati nella sua stagione in prestito.

Il 31enne si è trovato molto bene nella Capitale e gode della stima di Daniele De Rossi, ma, come è noto, i costi elevati di cartellino e ingaggio rendono molto difficile una conferma, soprattutto dopo il mancato approdo alla prossima Champions League. Dopo averlo ceduto per due anni consecutivi in prestito, il Chelsea, dal canto suo, la prossima estate vorrebbe monetizzare da una cessione a titolo definitivo dell’ex Manchester United.

Lukaku per Osimhen, il verdetto di Fabrizio Romano

Visto l’interesse dei londinesi nei confronti di Victor Osimhen, ormai da settimane si parla del possibile inserimento del belga nella trattativa con il Napoli per arrivare al bomber nigeriano, ma un simile scenario è stato fortemente smentito da Fabrizio Romano proprio in queste ore. “Continuo a ricevere domande su un possibile scambio tra Osimhen e Lukaku – ha esordito sul suo canale youtube – ma le mie fonti continuano a negare questa possibilità”.

“Ad oggi – prosegue il giornalista – continuano a dirmi che il Chelsea e il Napoli non stanno parlando di questo affare, i Blues hanno idee differenti. Vediamo cosa deciderà di fare Enzo Maresca con il nuovo attaccante da prendere. Non ci dimentichiamo di Benjamin Sesko, che è sul taccuino di Arsenal, Chelsea e Manchester United. Ripeto, non ho conferme sul possibile inserimento di Lukaku in uno scambio per un calciatore così importante come Osimhen. Vediamo se i Blues entreranno in corsa per Osimhen nelle prossime settimane, ma al momento tra Chelsa, Osimhen, Napoli e Lukaku non sta succedendo nulla di veramente concreto”.