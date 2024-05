Il derby di mercato ‘infiamma’ la Roma: la Juve è ormai un ricordo

Calciomercato Roma, sfida europea e Serie A avvisata: l’ “addio” alla Juventus è già un ricordo.

Si è spesso evidenziato l’importanza che avrebbero assunto le ultime settimane di una stagione rivelatasi ricca di eventi e sorprese, in casa Roma e non solo. I giallorossi, come noto, hanno per l’ennesima volta rasentato un grande traguardo europeo, questa volta terminato anzitempo a causa del quasi inarrestabile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, caduto qualche settimana dopo contro l’Atalanta, in una finale di Dublino che, da qualche tempo dopo Budapest, pareva rappresentare uno dei sogni e degli obiettivi più importanti del mondo capitolino tutto.

Al rammarico del mancato approdo in finale, nelle ultime settimane si sono aggiunti anche altri eventi che hanno impedito alla squadra di De Rossi di chiosare la stagione nel migliore dei modi, con un approdo in Champions League rasentato e accarezzato per diversi momenti della seconda parte di campionato ma rimasto, alla fine, mero e non raggiunto obiettivo di una squadra sulla quale c’è tanto da lavorare.

Il circolo, come noto, rischia di divenire vizioso, con i mancati introiti europei che sicuramente potrebbero rendere ancora più difficile il lavoro di Ghisolfi. A quest’ultimo, ora, la capacità di saper cogliere e sfruttare le occasioni di mercato, anche alla luce di un margine di manovra meno severo rispetto a quello delle ultime campagne acquisti.

Calciomercato Roma, Kalvin Philipps piace a mezza Europa: le ultime

Obiettivi e bravure degli addetti ai lavori dovranno convergere verso la capacità di consegnare nelle mani di De Rossi una rosa rimodernata e valutata, in grado di rispondere anche alle richieste dell’allenatore da un punto di vista della visione e delle mentalità. I nomi fin qui accostati sono stati già numerosi e, tra i vari, si è segnalato anche un profilo della Premier League.

Trattasi di Kalvin Philips, centrocampista difensivo di proprietà del Manchester City, durante il mese di gennaio molto vicino alla Juventus di Allegri. Reduce da una seconda parte di stagione trascorsa, alla fine, con la maglietta del West Ham United, Philips è tutt’altro che un incedibile per Guardiola e il mondo Citizens tutto.

Ciò spiega un insieme di interessi nati nei suoi confronti in Inghilterra e non solo. Su di lui, infatti, si segnalano le avances di Everton e Leeds, la cui mancata promozione in Premier complica però lo scenario di un eventuale ritorno. Ad aggiungere altre novità sul suo futuro sono state in queste ore le penne di Hitc che, ricordando dei diversi interessi europei, come quelli provenienti dai campionati di Francia, Germania, Spagna e Italia, hanno riferito aggiornamenti che avvisano anche la Roma, annoverabile nel corpo di realtà interessatesi a Philips. Sul giocatore, stando a quanto si legge, si muovono, infatti, anche Celtic e i Rangers.