Addio Roma per l’Arabia Saudita: De Rossi l’ha già bocciato

Dopo l’amichevole vinta contro il Milan, per la Roma bisogna registrare una decisone da parte dello stesso Daniele De Rossi.

Dopo aver chiuso il campionato al sesto posto, e senza qualificazione alla prossima edizione della super Champions League, la Roma è andata in Australia, esattamente a Perth, per disputare un’amichevole di fine stagione contro il Milan.

di Europa League, di fatto, anche in Australia la gara tra queste due squadre ha visto la vittoria della Roma di Daniele De Rossi. I capitolini, infatti, hanno travolto i rossoneri con un netto 5-2. Per i giallorossi hanno segnato i vari Baldanzi, Abraham, Tasende, Dybala ed Azmoun.

Una volta archiviata l’amichevole contro il Milan, l’attenzione dei tifosi della Roma è tutta rivolta verso la prossima campagna acquisti estiva. Proprio su questo fronte bisogna segnalare un addio, deciso proprio da Daniele De Rossi, che riguarda il club capitolino.

Roma Primavera, Jean Oliveras è sulla lista dei partenti: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Daniele De Rossi ha dato il via libera per una cessione di un giocatore della Primavera della Roma, la quale ieri sera ha perso per 3-0 la finale scudetto contro il Sassuolo. Il calciatore in questione è il terzino Jan Oliveras (30 presenze e 5 assist quest’anno con il team guidato da Federico Guidi).

Al suo agente, sempre come scritto dal giornale, è stato dato il consenso per far trovare una squadra al suo assistito. Tra le possibili mete per Jan Oliveras, dunque, bisogna aggiungere anche quella della Saudi Pro League (ovvero il campionato dell’Arabia Saudita). Il terzino spagnolo, dopo essere arrivato nel 2020 da ‘ La Masia’ del Barcellona’ per circa 130 mila euro, è tempo di cambiare aria.