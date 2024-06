Calciomercato Roma, firma UFFICIALE: addio dopo un anno

Comunicato ufficialmente dalla Roma il trasferimento di una pedina dello scacchiere capitolino, in partenza dopo appena un anno di esperienza giallorossa

Con il concludersi della stagione giallorossa, da Trigoria giungono le prima conferme relativi ai vari trasferimenti che attendono il club capitolino nel corso dell’estate.

Questa volta si tratta di un’operazione in uscita confermata e comunicata ufficialmente dalla società, riguardante una pedina giunta appena un anno fa nella città eterna.

Feiersinger torna in Germania

Stiamo parando di Laura Feiersinger, centrocampista austriaca approdata a Roma nel corso dell’estate del 2023, il cui trasferimento al Colonia è ormai ufficiale. Lo ha comunicato l’As Roma Femminile sull’account ufficiale di X(Twitter), dove è stato confermato il passaggio a titolo definitivo a favore della società tedesca.

Centrocampista particolarmente abile nella tessitura di trame in mezzo al campo, la Feiersinger torna dunque in Germania, dove si è consumata gran parte della sua carriera calcistica, spesa in particolare tra le fila del Bayern Monaco e dell’Eintracht Francoforte.