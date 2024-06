Lukaku al Napoli dopo Conte: hanno messo nero su bianco

Lukaku al Napoli prende sempre più piede in vista dell’ormai imminente sbarco di Antonio Conte. La coppia d’oro si ricostituisce.

Aurelio De Laurentiis non lascia, ma raddoppia. La stagione che si è appena conclusa va annoverata come la più nera della sua presidenza. Un’annata nerissima fondata, pressoché quasi esclusivamente, dalle sue scelte ‘scellerate’.

Gli assai sottovalutati addii di Luciano Spalletti prima e di Cristiano Giuntoli poi hanno iniziato a far affondare quel progetto vincente che aveva portato, soltanto pochi giorni prima, alla vittoria del terzo scudetto partenopeo.

Le successive scelte riguardanti i tecnici da far sedere, di volta in volta, uno dietro l’altro, sulla panchina del Napoli sono state delle reiterate ‘leggerezze’ che hanno portato i campioni d’Italia in carica a concludere la stagione agonistica al decimo posto in classifica. Fuori dall’Europa tutta!.

Dopo una simile stagione si ha soltanto il desiderio di resettare tutto e ricominciare da zero. Un nuovo tecnico, un nuovo direttore sportivo, un nuovo progetto per rilanciare la squadra. Dalla Juventus è arrivato il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, quasi in risposta all’addio di Cristiano Giuntoli.

E per quanto riguarda il nuovo tecnico è ormai tutto fatto per Antonio Conte.

La prima richiesta di Antonio Conte

Trattativa che non è stata facile ma è ormai definita. Nel momento in cui apporrà la sua firma in calce al contratto che lo legherà al Napoli, vuole subito un ‘cadeau’ di benvenuto.

Un regalo ‘gigantesco’ dal momento che Antonio Conte vuole Romelu Lukaku. Il centravanti belga, in uscita dalla Roma, tornerà a Londra, al Chelsea, in attesa di una nuova collocazione. Il Napoli potrebbe diventare presto la sua nuova squadra e lì potrebbe ritrovare il tecnico avuto già al Chelsea ed all’Inter.

La Roma non riscatterà il nazionale belga. Troppi i quasi 40 milioni richiesti dal Chelsea. Anche il Napoli potrebbe optare per una soluzione in prestito con diritto/obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ma quante possibilità ci sono che la coppia Lukaku-Conte si ritrovi al Napoli?

La risposta diretta ce la fornisce la Sisal con la sua quota ‘illuminata’. Il possibile sbarco di Romelu Lukaku al Golfo di Napoli è dato a 2.00. Valutazione che lascia presagire come l’operazione sia ormai quasi prossima alla conclusione. Roma lo ha salutato, Napoli è pronto ad abbracciarlo. Così come Antonio Conte…