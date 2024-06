Addio annunciato e Roma avvisata: 30 milioni

Addio annunciato e Roma avvisata, il calciatore in estate potrebbe partire dopo aver chiesto la cessione: 30 milioni la richiesta

Tanto lavoro da fare per il nuovo ds della Roma Florent Ghisolfi, chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo un’annata non del tutto convincente, alla fine della quale è svanito ancora una volta l’obbiettivo della qualificazione in Champions League. Sul banco degli imputati sono finiti diversi calciatori, che ormai sembrano essere finiti ai margini della rosa, e le cui cessioni andranno a finanziare il mercato in entrata.

I primi a partire saranno Renato Sanches e Romelu Lukaku, entrambi infatti faranno ritorno rispettivamente al Psg e al Chelsea dopo la fine del prestito. Il primo è stato una delle più grandi delusioni della stagione, soprattutto a causa degli infortuni che lo hanno condizionato, fattore però prevedibile vista la storia clinica del centrocampista.

Diverso il discorso che riguarda il belga che, nonostante non abbia convinto del tutto, resta un centravanti di spessore, capace di mettere a referto 21 gol stagionali tra campionato e coppa. Questo obbliga la società ad intervenire sul mercato per rafforzare il reparto avanzato, per il quale sono stati sondati diversi nomi, tra i quali figura quello di un calciatore in uscita dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Gnonto ai saluti con il Leeds: la Roma alla finestra

Wilfried Gnonto è una vecchia conoscenza del calcio italiano, fu infatti uno dei calciatori lanciati da Mancini in nazionale, attirando su di se l’attenzione di diversi club sia italiani che esteri. Attualmente gioca nel Leeds, dal quale la Roma ha prelevato in prestito sia Llorente che Kristensen, con il primo che ha convinto a pieno società e tifosi, tanto che il club sta provando a cercare un’intesa per il trasferimento definitivo.

Diverso è il discorso che riguarda il terzino danese, che non è mai riuscito ad inserirsi a pieno nelle rotazioni e che sembra destinato a far ritorno in Inghilterra. Dopo la mancata promozione però, secondo quanto riporta FootballInsider, potrebbe esserci un vero e proprio esodo per il club dello Yorkshire, e tra i partenti potrebbe esserci proprio l’attaccante italiano, che già in passato aveva manifestato la voglia di partire.

La Roma segue da diverso tempo il suo profilo, ma le elevate richieste della società inglese (30 milioni) hanno sempre posto un freno all’affare. La delicata situazione economica in cui riversa il Leeds, e la mancata promozione però possono cambiare le carte in tavola e potrebbero portare ad un nuovo interesse da parte dei giallorossi.