Calciomercato Roma, 20 milioni in Serie A per l’attaccante

Calciomercato Roma, la società chiede 20 milioni per la cessione dell’attaccante in estate: il punto sulla possibile trattativa

Una sessione di calciomercato davvero complicata per la Roma, e per il nuovo ds Ghisolfi, chiamato a migliorare la rosa per poter puntare alla Champions League il prossimo anno. Un obbiettivo che negli ultimi anni sembra esser più complicato di quanto ci si aspettasse, visto che i giallorossi non sono mai riusciti ad andare oltre il sesto posto negli ultimi anni, riuscendo a chiudere tre stagioni consecutive a quota 63 punti.

L’arrivo di Lukaku lo scorso anno non è bastato a colmare il gap con le rivali, anche a causa di alcuni acquisti sbagliati dal precedente manager Tiago Pinto, ‘colpevole’ di aver portato nella capitale calciatori non adatti come ad esempio Renato Sanches, rimasto ai margini della squadra per l’intera stagione.

Sono diversi i reparti in cui è necessario intervenire, tra i quali senza dubbio c’è quello offensivo, orfano appunto dell’attaccante belga che, nonostante non abbia convinto a pieno, è comunque riuscito a collezionare la bellezza di 21 gol stagionali, 13 dei quali in campionato. La società sta sondando diversi nomi, uno dei quali potrebbe arrivare proprio dalla nostra Serie A.

Calciomercato Roma, 20 milioni per l’erede di Lukaku: colpo dalla Serie A

Il sesto posto in campionato e la mancata qualificazione in Champions League complicano i piani della Roma sul mercato. Il club capitolino dovrà affrontare un’altra sessione di mercato piuttosto complicata, durante la quale però non dovrebbe far fronte ai rigidi paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario, un fattore che renderà meno arduo acquistare calciatori funzionali per il gioco di De Rossi.

Il nuovo ds Ghisolfi sarà chiamato anche a sfoltire la rosa, in modo tale da ricavare qualche milione in più da reinvestire sul mercato, con diversi calciatori pronti a lasciare la capitale dopo esser finiti ai margini della rosa. Uno dei reparti nei quali serviranno maggiori rinforzi potrebbe essere proprio l’attacco, per il quale si seguono di versi profili, come ad esempio quello di Federico Chiesa della Juventus.

Dopo l’addio di Lukaku però è necessario anche trovare un nuovo centravanti, per il quale si sta sondando anche il nome di Luvumbo Zito, calciatore che si è distinto in questa stagione con il Cagliari. Secondo quanto riporta il portale CagliariNews24 la richiesta dei sardi sarebbe di minimo 20 milioni di euro, una cifra comunque considerevole per le casse societarie.