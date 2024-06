Firma Capitale Leao, c’è anche la Juventus: 125 milioni

125 milioni e firma capitale Leao, c’è anche l’avviso immediato per la Juventus: ecco come stanno le cose.

Numerosi discorsi riguarderanno il calciomercato ormai alle porte, destinato ad essere influenzato con veemenza anche dai diversi cambi in panchina che, non solo in Serie A, stanno contraddistinguendo questa fase di apparecchiamento alla nuova stagione. Nomi e profili in grado di far discutere continuano ad essere numerosi e pressoché noti, con diverse società del nostro campionato ben consce di dover andare incontro ad una serie importanti di cambiamenti per ambire a livelli sempre più importanti.

Una volta che la situazione panchina appaia come maggiormente delineata rispetto al passato, c’è da capire in che modo le scelte sugli allenatori possano ripercuotersi anche sul calciomercato: una certa curiosità sarà destata dall’impatto delle richieste di Conte al Presidente De Laurentiis, che avrebbe recentemente convinto il mister leccese a ripartire dalla piazza campana. Al contempo, tanti altri scenari risultano forieri di grandi novità, toccando anche scenari caldissimi come quelli relativi a Rafael Leao.

Griezmann-Leao, 125 milioni e firma capitale: c’è anche la Juventus

Il laterale portoghese del Milan, non casualmente, è uno di quei giocatori fin qui in grado di far parlare maggiormente di sé stesso, anche per un rendimento non sempre costante e le pretese di un club che, per lasciarlo partire, ha sempre lasciato intendere di non volersi accontentare. Finito nel mirino delle maggiori realtà europee, Leao potrebbe adesso essere coinvolto in uno scenario di mercato che andrebbe a toccare anche la Juventus.

Ci riferiamo a quanto descritto da El Nacional, che parla dei possibili movimenti di mercato a livello continentale, alludendo all’interesse di Chelsea e PSG per Antoine Griezmann. Il giocatore dell’Atletico Madrid piace anche alla Juventus, ma ora come ora parrebbe poter lasciare la Capitale spagnola e Simeone solamente per un trasferimento casalingo, presso il PSG. Per l’attacco, il ricco club transalpino sta valutando proprio Griezmann e Rafael Leao, un cui approdo combinato potrebbe portare ad un esborso complessivo di 125 milioni di euro.