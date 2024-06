‘Scaricato’ dalla Juventus, fari spenti Roma: accordo sulla formula

La Juventus lo ‘scarica’, e la Roma potrebbe approfittarne per inserirsi sul calciatore: c’è già l’accordo sulla formula del trasferimento

La stagione di Serie A 23-24 si è da poco conclusa, lasciandosi alle spalle un anno tumultuoso per diversi club, tra i quali anche la Roma. La delusione più grande è stata senza dubbio il Napoli, che orfano di Spalletti ha perso motivazioni e ritmo di gioco, non riuscendo praticamente mai ad insidiare le prime posizioni della classifica.

Nonostante il secondo posto finale anche per il Milan si è rivelato un anno di delusioni, in particolare dopo l’eliminazione dall’Europa League subita proprio contro la Roma. Sui giallorossi invece c’erano parecchie aspettative visto l’arrivo di Lukaku in attacco, ma anche quest’anno la squadra non è riuscita ad andare oltre il sesto posto, con Mourinho che ha concluso anzitempo la sua esperienza nella capitale lasciando il posto a Daniele De Rossi.

Il fatto di non essersi qualificati in Champions rischia di incidere anche sul mercato, sul quale la squadra ha bisogno di innesti in diversi reparti, in particolare attacco e centrocampo. Nonostante le tante difficoltà il club ha già individuato alcuni profili, uno dei quali potrebbe arrivare dalla Premier League.

Scaricato dalla Juventus, la Roma ci prova: ok per il prestito

Un mercato complicato quello che dovrà organizzare il nuovo ds Ghisolfi. A lui la responsabilità di allestire una squadra che possa consentire a Daniele De Rossi di partecipare di nuovo alla Champions, tassello fondamentale nel processo di crescita ideato dalla società. Le cessioni giocheranno un ruolo fondamentale, sia per rimpinguare le casse societarie che per stabilire quali calciatori andranno prelevati durante la sessione estiva.

Diversi nomi sono in uscita, come ad esempio Romelu Lukaku e Renato Sanches, che faranno ritorno rispettivamente al Chelsea e al Psg dopo la scadenza del prestito. L’addio del portoghese libera un posto a centrocampo che dovrà essere rimpiazzato, e la società ha già alcune idee.

Uno dei profili seguiti è quello del centrocampista inglese Kalvin Philips, alla ricerca di nuovi stimoli dopo l’esperienza non proprio brillante al City e al West Ham. Secondo quanto riporta Goodisonnews.com il futuro del calciatore si starebbe già delineando, con il City che avrebbe aperto alla cessione in prestito. Quella del prestito sarebbe un’opzione molto favorevole per la Roma che potrebbe tornare a manifestare interesse per il calciatore, seguito anche da diversi club inglesi e dalla Juventus, che però sembrerebbe aver abbandonato definitivamente la pista che porta al centrocampista ex Leeds.