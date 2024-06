Chiesa alla Roma prende quota: comunicazione già arrivata

Chiesa alla Roma. All’inizio sembrava la classica fake news tipica nel periodo in cui il calciomercato inizia a prendere quota. Ora invece…

Sono i giorni dell’Italia e del calciomercato. La Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti è al lavoro a Coverciano in vista dei prossimi Campionati Europei di Germania 2024. Tutti concentrati verso un torneo che vedrà l’Italia scendere in campo a difesa del titolo conquistato tre anni fa nella magica notte di Wembley.

Europei e mercato viaggiano in parallelo. Soprattutto per qualcuno. Soprattutto per chi, nell’estate del 2021, ha preso per mano la nazionale azzurra e l’ha guidata al trionfo finale. Il 2021 è stato un anno straordinario per Federico Chiesa.

La sua prima stagione con la maglia della Juventus, con Andrea Pirlo in panchina, lo ha visto alzare, da protagonista, due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Poi il cambio di guida tecnica alla Juventus, l’arrivo di Massimiliano Allegri e, soprattutto, il gravissimo incidente nel gennaio del 2022 all’Olimpico, contro la Roma.

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Due stagioni compromesse a causa delle conseguenze di quell’infortunio. Poi la stagione appena conclusa che avrebbe dovuto riconsegnare all’esterno bianconero ‘la normalità’

La stagione altalenante della Juventus, i problemi di compatibilità con Massimiliano Allegri, hanno complicato tutto. Fino alla decisione estrema.

La Roma lo aspetta

Uno scenario impensabile, soltanto qualche settimana fa, sta sempre più prendendo forma. La Juventus e Federico Chiesa potrebbero separarsi.

Non è più un’eventualità possibile. E’ un ipotesi di mercato sempre più probabile. E c’è già chi lo aspetta a braccia aperte. La Roma di Daniele De Rossi e del nuovo ds, Florent Ghisolfi, punta, senza mezzi termini, sull’esterno di Genova, sicuri di poterlo farlo sbarcare nella capitale. Ed i numeri parlano chiaro. A loro favore.

Esattamente come quelli di Goldbet. L’agenzia di scommesse quota il passaggio del figlio d’arte in giallorosso a 3.50. Fino al lancio di Goldbet nessun bookmaker era mai sceso sotto quota 6.00. Il mondo delle scommesse ‘fiuta’ l’affare ed i tifosi della Roma iniziano davvero a sognare.