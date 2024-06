Svolta Allegri, UFFICIALE: ha già firmato

Giungono nuovi sorprendenti sviluppi in merito alla rottura tra Massimiliano Allegri e la Juventus di Cristiano Giuntoli

La bufera tra Massimiliano Allegri e la Juventus di Cristiano Giuntoli ha certamente caratterizzato le scorse settimane, durante le quali gli evidenti attriti tra il direttore tecnico ex Napoli e il tecnico toscano sono culminati in un brusco licenziamento, giunto in seguito ai controversi episodi consumatosi durante i festeggiamenti della vittoria della Coppa Italia.

Adesso, dopo alcuni giorni dal licenziamento e le conseugenti previsoni relative ad un acceso processo in tribunale, giungono sviluppi di rilievo sulla questione.

L’accordo di comune intesa tra Allegri e la Juve

Sul sito della Juventus è stato diramato un comunicato ufficiale, in cui viene affermato che le due parti hanno raggiunto un accordo consensuale in merito alla conclusione del matrimonio tra il toscano e la Vecchia Signora.

Il comunicato recita: “Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale“.