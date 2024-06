Addio Dybala, bomba Sky: il primo sì è arrivato

Addio Dybala, bomba Sky: il primo sì della Joya sarebbe arrivato e cominciano anche a uscire le prime squadre pronte a prendere l’argentino della Roma. Ecco la situazione

La sensazione, leggendo le notizie che escono fuori su quello che potrebbe essere il futuro di Dybala, è che ancora si sappia poco sul prossimo anno. La Joya, come sappiamo, ha un contratto fino al 30 giugno del 2025. Ed è questa la prima cosa certa.

L’altra cosa sicura, che non può essere smentita, è che l’argentino ha una clausola rescissoria valida per l’esterno e che è valida per tutto il mese di luglio di 12 milioni di euro. Ed è ovviamente ed evidentemente una clausola bassa per un giocatore dalle qualità clamorose come l’argentino, e che quindi stuzzica molte squadre soprattutto della Premier League. Ed è proprio sotto questo aspetto che vanno le informazioni di Sky Sports News, che svelano come Dybala avrebbe aperto alla possibilità di un passaggio in terra inglese nell’estate che ormai è alle porte.

Addio Dybala, tre squadre pronte a prenderlo

Ma chi sono le tre squadre al momento che avrebbero messo gli occhi su Dybala: secondo quanto scritto da birminghamworld.uk proprio in queste ore, Aston Villa, Newcastle e Tottenham. Poi come sappiamo nei mesi scorsi si è parlato anche di Manchester United. E dalla Spagna, così come vi abbiamo riportato in più di un’occasione, anche l’Atletico Madrid avrebbe iniziato a farci qualche pensiero.

Insomma, la situazione che ruota attorno alle prestazioni dell’argentino è sicuramente da tenere in considerazione nei prossimi mesi. Anzi, soprattutto il prossimo mese, quello di luglio, che sarà decisivo per capire le sorti della Joya che sta per entrare in un’estate importante visto che prestò convolerà a nozze con la compagna Oriana.