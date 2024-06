Lukaku a Milano, colpo di scena: la formula dell’affare riscrive la storia

Nuova richiesta per Romelu Lukaku in Serie A: il futuro del belga sta continuano a caracollare l’attenzione mediatica. Le ultimissime

Di ritorno al Chelsea dopo l’esperienza in prestito alla Roma, Romelu Lukaku potrebbe nuovamente scrivere un altro capitolo della sua avventura in Serie A. L’attaccante del Chelsea, espressamente richiesto da Antonio Conte in odore di firma con il Napoli, è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato.

Accostato a diversi club sauditi, le cui offerte sono state però rispedite al mittente da Big Rom, per Lukaku potrebbe aprirsi un altro canale sempre in Serie A. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, anche il Milan avrebbe cominciato a sondare la situazione relativa all’attaccante belga. Complice i buoni rapporti con il Chelsea, i rossoneri hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia piuttosto complicata.

Il Milan, infatti, vorrebbe imbastire l’affare con la formula del prestito. Di diverso avviso il Chelsea, che vuole cedere Lukaku a fronte di un’offerta da 40-43 milioni di euro. Insomma, primi contatti da parte del Milan per il bomber belga: le parti, però, sono ancora molto distanti. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi su una vicenda che si preannuncia assolutamente infuocata.