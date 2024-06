Lukaku resta in Serie A: arriva la firma ufficiale

Emergono succulente indiscrezioni in merito ad una delle operazioni di calciomercato più chiacchierate delle scorse settimane

Il calciomercato che attende la massima lega italiana sarà indubbiamente fonte di eccitazione per tutti gli appassionati e i tifosi del bel paese, che attendono con ansia il concretizzarsi delle innumerevoli voci circolate nel corso delle ultime settimane.

Numerose big della Serie A sono pronte a subire convinti restyling delle proprie rose e, per comprendere con maggior precisione quali saranno i movimenti sul mercato, è necessario osservare con cura anche e soprattutto il frenetico valzer di panchine che attende la Serie A. Difatti, ad un nuovo allenatore corrispondono inevitabilmente nuovi obiettivi sul mercato, come le richieste di Daniele De Rossi per il calciomercato in arrivo dimostrano con evidenza.

Le esigenze di Mou non sono le stesse di DDR, quelle di Calzona non sono le medesime di Antonio Conte e quelle di Motta poco o nulla hanno a che vedere con le preferenze di Massimiliano Allegri… Insomma, per avanzare ragionamenti e ipotesi in merito agli obiettivi di una società appare impossibile non considerare i diversi filtri in base ai diversi allenatori e, in tal senso, l’imminente firma di un mister potrebbe definitivamente cristallizzare una chiacchieratissima operazione di mercato.

Conta pronto a firmare e intanto chiama Lukaku

Ebbene sì… Antonio Conte è davvero vicino ad apporre la propria firma sul contratto con il Napoli, che lo legherà ai partenopei fino al 2027. Secondo quanto riportato dal Il Corriere della Sera la fatidica firma avverrà nel corso della giornata di domani nella capitale, negli uffici della Filmauro. Ormai dunque non sembrerebbe esserci più spazio per sorprese dell’ultimo minuto e, di conseguenza, anche alla luce di una nuova indiscrezione del quotidiano romano, è possibile confermare il nome che andrà a sostituire l’uscente Victor Osimhen.

Che si tratti del Chelsea, del PSG o dell’Arsenal una cosa è certa, nel corso della prossima stagione il Napoli non sarà il club a detenere il cartellino di Victor Osimhen e, tra i numerosi nomi orbitati intorno al pianeta Napoli, pare che Antonio Conte abbia le idee piuttosto chiare. Il tecnico leccese infatti non ha perso tempo e pare che nel corso delle scorse ore si sia consumato un contatto telefonico tra l’ex allenatore della Vecchia Signora e Romelu Lukaku.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’ex bianconero avrebbe infatti comunicato al belga le seguenti parole: “Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno”. Insomma… la sensazione è proprio che Conte abbia intenzione di riproporre quanto avvenuto a Milano con l’Inter, quanto le galoppate di Big Rom contribuirono concretamente alla vittoria dello scudetto.