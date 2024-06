Regalo improvviso per Conte: Roma e Juve ribaltate con 30 milioni

Regalo improvviso per Conte, va al Napoli il rossonero da 30 milioni: Roma e Juventus ribaltate improvvisamente.

La molteplicità di aspetti che attende il prossimo calciomercato, come più volte evidenziato, pare destinata ad intrecciarsi anche con quel valzer di panchine che, pur non essendo ancora concluso, permette già ora di assistere ad un quadro maggiormente delineato. Tante nobili realtà del nostro campionato, infatti, erano da tempo destinate ad andare incontro ad un corpo di cambiamenti di non trascurabile importanza, a partire proprio da quelli relativi alle panchine.

Esclusa la Roma, reduce da un recente quanto importantissimo scossone a metà gennaio, molte squadre di alta classifica avevano visto apparecchiate le giuste situazioni per catalizzare nuovi percorsi tecnici. Lo abbiamo visto con la Juventus, che ha in queste ore trovato un’intesa con Massimiliano Allegri per una soluzione diplomatica, che ha permesso di evitare cavillosità e itinerari burocratici ostici e complicati.

La scelte dovrebbe, ormai, essere ricaduta su Thiago Motta, parallelamente ad una fase di ricerca in casa Milan che porta sempre più al nome di Fonseca. L’attesa e il fermento principale, poi, interessava soprattutto la scelta di De Laurentiis dopo la sciagurata gestione post-scudetto, ricaduta alla fine su Antonio Conte.

Conte mette nel mirino Thuram, 30 milioni e prima apertura: Roma e Juve avvisate

Proprio il mister leccese, ora, potrebbe avere grosse ingerenze anche in casa Roma, che aveva tra l’altro fatto registrare proprio in passato accostamenti più e meno flebili proprio all’ex Chelsea, Inter e Juventus, soprattutto dopo i vari ammiccamenti nei confronti di piazze calde come quella partenopea o giallorossa.

Le dinamiche e le evoluzioni hanno alla fine portato Conte al Napoli, con un’ufficialità che dovrebbe essere sempre più vicina: un nome così importante ha prontamente smosso voci e attenzioni di mercato, come ben ricordano le ricostruzioni su possibili chiamate e contatti con Romelu Lukaku, che potrebbe a questo punto indossare la terza casacca italiana dopo quelle di Inter e Roma.

In queste ultime ore, però, va evidenziato anche quanto riferito da Areanapoli.it, che parla di un Napoli molto attento al centrocampista del Nizza, Khéphren Thuram, in scadenza nel 2025 e valutato oltralpe circa 30 milioni di euro. Gli ambienti vicino al calciatore, in attesa di prese di posizione più precise da parte del Nizza, hanno intanto aperto ad un trasferimento in Serie A, ben noti ai suoi consanguinei. Sulle sue tracce, come si ricorderà, si erano mosse, tra le varie, anche la Roma e la stessa Juventus.