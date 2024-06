Ritorno di fiamma Roma: un ex compagno per De Rossi

La sessione di calciomercato estivo della Roma può entrare nel vivo dopo l’arrivo di Florent Ghisolfi nella Capitale. Nuova pista sulla corsia mancina e ritorno di fiamma a sorpresa.

Florent Ghisolfi è sbarcato ieri sera a Roma ed ora il calciomercato estivo dei giallorossi può svoltare. Il dirigente francese getterà le basi nella costruzione della rosa della prossima stagione per Daniele De Rossi. L’ex Capitano ha già dato indicazioni riguardo le prossime mosse in entrata della squadra giallorossa, che può rinnovarsi in ogni settore del campo. A fine mese scadranno i contratti di Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, destinati a lasciare la Roma a parametro zero salvo rinnovi a sorpresa. Fari puntati sulla nuova corsia mancina per DDR.

La prima firma ufficiale dell’era Ghisolfi è stata il riscatto dello spagnolo Angelino per l’out mancino della Roma. L’ex Manchester City arriva in via definitiva ai giallorossi, che verseranno 5 milioni nelle casse del Lipsia. Il classe ’97 è uno dei punti fermi in corsia in casa Roma, con Leonardo Spinazzola sempre più vicino all’addio a parametro zero. Per rimpiazzare l’esterno umbro, out per infortunio nella parte finale della stagione, spunta un suggestivo ritorno di fiamma in Premier League. Daniele De Rossi può ritrovare a Trigoria un suo ex compagno di squadra, ceduto in Inghilterra nel 2018 dalla squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in corsia: idea Emerson Palmieri

Parliamo del terzino brasiliano, naturalizzato italiano, Emerson Palmieri. Il terzino mancino venne ceduto dalla Roma al Chelsea nell’inverno del 2018, prima di finire in prestito al Lione, fino alla cessione al West Ham. Ora il classe ’94, reduce da 36 presenze ed una rete in stagione, sembra pronto a lasciare gli Hammers dopo due anni.

E per il suo futuro spunta anche il suggestivo ritorno alla Roma. Il laterale mancino andrebbe così ad occupare la casella lasciata vuota dal futuro addio a Leonardo Spinazzola, garantendo quantità e qualità a Daniele De Rossi, suo ex compagno in giallorosso dal 2015 al 2018. Il laterale trentenne è in rotta d’uscita da Londra e, secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Leggo’, non è escluso il ritorno di fiamma dei giallorossi in corsia.