Tra Chiesa e la Roma c’è Conte: la risolve il grande ex

Tra Chiesa e la Roma c’è Conte: ecco come la potrebbe risolvere il grande ex giallorosso. La situazione aggiornata rispetto al futuro dell’attaccante della Juventus

Chiesa alla Roma, a quanto pare, da un paio di giorni a questa parte è più di un’idea. L’attaccante della Juventus, che stasera sarà impegnato nell’amichevole dell’Italia contro la Turchia, potrebbe anche non rinnovare con i bianconeri quel contratto in scadenza alla fine della prossima annata. E questo potrebbe aprire ad una clamorosa cessione.

E la Roma c’è, annusa il colpo grosso, nonostante la concorrenza potrebbe essere – e nel caso sarà – spietata. Perché Chiesa non piace solamente in Italia, ma anche all’estero. Ma rimanendo nel nostro Paese, comunque, senza dubbio sul numero sette della Juventus si è parlato anche del Napoli. Con Conte prossimo a firmare il contratto – domani dovrebbe arrivare l’annuncio – il profilo di Federico potrebbe anche interessare. Ma solamente, spiega Repubblica, ad una sola condizione.

Calciomercato Roma, la situazione Chiesa

La priorità del Napoli, adesso, è quella di rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia anche per allontanare le sirene francesi esplose nei giorni scorsi che hanno parlato di un forte, fortissimo interesse del Psg del grande ex Luis Enrique. Ma Conte vuole tenere il georgiano, e farà di tutto per convincerlo a rimanere. Magari è già finito nei discorsi tra lui e Aurelio De Laurentiis, prima della firma che dovrebbe arrivare proprio in queste ore visto che il tecnico secondo le informazioni di Sky Sport è atterrato a Roma per mettere nero su bianco.

Quindi potremmo dire una di meno nella corsa a Chiesa, un profilo che a Daniele De Rossi piace, che ha tutte quelle caratteristiche tecniche e fisiche che il tecnico ha chiesto alla società nel merito delle scelte di mercato. Insomma, la Roma c’è, guarda con interesse a quello che potrebbe succedere e che punta in grande. Non sarà facile, ovviamente, prendere Chiesa. Ma già il fatto che si parli di un profilo del genere è un segnale importante.