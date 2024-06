Bomba Chiesa, blitz a Roma: sta succedendo di tutto

Il profilo di Federico Chiesa è sempre più caldo in ottica Roma. Il piano dei giallorossi per entrare a gamba tesa nell’affare: lo scenario

Ufficializzata la nuova era Ghisolfi, la Roma non perde tempo e si prepara a vivere un’estate da protagonista in sede di calciomercato. Sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite non sono poche le piste monitorate con attenzione dai giallorossi. Chiusa l’operazione Angelino, i capitolini stanno spingendo per ultimare anche l’affare Llorente; nel frattempo, però, la Roma continua a vigilare con molta attenzione sul profilo di Federico Chiesa.

A tal proposito emergono novità degne di nota. Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, l’agente del calciatore Fali Ramadani sarà nella Capitale nel corso della prossima settimana. Il blitz dell’entourage di Chiesa a Roma farà da preambolo ad un summit con i giallorossi: da capire, a questo punto, se verrà approfondita anche la situazione legata all’esterno offensivo della Juventus. Ricordiamo che una vera e propria trattativa, allo stato attuale delle cose, non è ancora ufficialmente partita. Dal canto loro, però, i capitolini hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la volontà del calciatore a trasferirsi nella Capitale, ricavandone segnali positivi. L’eventuale affare con la Juve, però, è ancora tutto da definire.

Calciomercato Roma, in programma un incontro con l’agente di Chiesa

Da capire quale sarà la valutazione che Giuntoli farà del calciatore e se i bianconeri possano accettare o meno contropartite tecniche nella trattativa. La variabile Europei, infine, non è affatto da trascurare, in quanto possibile vetrina con la quale mettersi in evidenza. La Roma, però, non è l’unico club sulle tracce di Chiesa.

Anche il Napoli, nelle scorse ore, ha avviato i primi contatti per sondare il terreno. La temperatura si preannuncia elettrica: il summit nella Capitale con Ramadani potrebbe contribuire ad aprire le danze.