Calciomercato Roma, sipario chiuso: accordo da 30 milioni per il bomber

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante: fumata bianca da 30 milioni di euro complessivi. Cosa cambia per la Roma

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come un’estate di densi cambiamenti in casa Roma. Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi, impossibile non menzionare l’effetto domino che riguarda l’attacco.

Con Lukaku di ritorno al Chelsea ma che comunque potrebbe ritornare in Serie A – sul belga è forte il pressing del Napoli – la Roma è chiamata ad intervenire in modo oculato sul reparto offensivo. A prescindere dalle situazioni riguardanti Chiesa e Dybala, tutt’altro che irrilevanti, i giallorossi vogliono regalare a Daniele De Rossi un attaccante forte fisicamente, in grado di attaccare la profondità e di far salire la squadra, ma allo stesso tempo capace di legare il gioco con i compagni. Un attaccante moderno, insomma, impattante nell’immediato ma anche futuribile. A tal proposito non sono pochi i profili sotto la lente di ingrandimento della Roma. A cominciare da Jonathan David, ma non solo.

Accordo tra l’Atletico e un club inglese per Omodorion: Roma tagliata fuori

Uno dei tanti calciatori finiti nel dossier della Roma è infatti Samu Omorodion. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, reduce da una stagione importante in prestito all’Alaves, sta calamitando l’attenzione di non pochi club in giro per l’Europa. Sondato dalla Roma, il bomber spagnolo classe ‘2004 piace e non poco anche al Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, il futuro di Omorodion salvo clamorosi colpi di scena sarà in Premier League. Secondo quanto evidenziato da El Partidazo de Cope, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe praticamente chiuso per la cessione del suo giovane attaccante con un club inglese. Sebbene non sia esplicitato il club con il quale i Colchoneros avrebbero definito l’operazione, è menzionata la cifra complessiva che avrebbe portato alla fumata bianca: 30 milioni di euro. Staremo a vedere se effettivamente ci saranno conferme a riguardo.