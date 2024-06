Calciomercato Roma, svolta Chiesa: ha detto sì

Calciomercato Roma, svolta Chiesa: il giocatore ha detto sì al trasferimento in giallorosso. Ecco quello che è successo in questi giorni durante il ritiro della nazionale

Il colpo dell’estate. Il sogno dell’estate. Federico Chiesa alla Roma sarebbe un’operazione assai importante per il club, e che potrebbe anche stravolgere la carriera del giocatore dopo l’infortunio e il rientro dentro la Juventus. Ma non ai suoi livelli, almeno quelli visti alla Fiorentina. Sì, Chiesa ha avuto degli sprazzi importanti ma ha trovato poca continuità, anche e forse per via di un ruolo vicino alla prima punta che non gli sta tanto simpatico.

E come detto la Roma ci pensa, sperando in un mancato rinnovo di quel contratto che scade il 30 giugno del 2025, e per il quale al momento sembrano esserci delle difficoltà tra le parti. Tutto in divenire, insomma, e in questa situazione di standby si fanno sempre più insistenti le voci di un avvicinamento alla Roma. A fare chiarezza questa mattina ci ha pensato anche Leggo, che ha svelato una cosa importante.

Calciomercato Roma, la decisione di Chiesa

L’esterno offensivo della Juventus ha dato il suo gradimento alla destinazione Roma. Sì, proprio così. E magari un poco del suo ci ha messo Totti che insieme a Pellegrini ha chiacchierato a lungo con Chiesa nel momento in cui l’ex numero 10 è andato nel ritiro della nazionale azzurra di Spalletti. E avere il sì del giocatore è un punto di partenza assai importante, forse decisivo, in una trattativa che si preannuncia davvero lunga, difficile, ma evidentemente non impossibile.

Il costo del cartellino è di 25milioni di euro. E vedendo le cifre che circolano in giro sarebbe un vero e proprio affare per la Roma. E lo stipendio da 7milioni di euro – si legge ancora – sarebbe attutito dalle uscite dal monte ingaggi di Lukaku, Sanches e Spinazzola. Insomma, si inizia a capire realmente come fare.