Calciomercato Roma, via libera Marotta: sfida capitale

Per quanto riguarda il mercato della Roma, di fatto, ci sono delle notizie sull’interessamento per un giocatore seguito anche dall’Inter di Beppe Marotta.

Dopo l’amichevole australiana vinta per 5-2 contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi ha archiviato la stagione 2023/24. La luce dei riflettori, quindi, è ora tutta rivolta verso le trattative di calciomercato per rinforzare il team capitolino per la prossima annata, dove l’obiettivo principale sarà quello di tornare in Champion League.

Il primo atto da direttore sportivo della Roma di Florent Ghisolfi è stato quello di riscattare Angelino dal Lipsia per 5 milioni di euro. Una volta acquisito a titolo definitivo il laterale spagnolo, l’ex dirigente del Nizza è al lavoro per regalare a De Rossi che rispondano alle sue richieste.

In questi giorni, di fatto, alla Roma sono stati accostati diversi giocatori, soprattutto per quanto riguarda due zone di campo: la difesa e l’attacco. Proprio sul reparto arretrato, infatti, ci sono alcuni aggiornamenti che riguardano anche l’Inter di Beppe Marotta.

Calciomercato Roma, Ghisolfi è sulle tracce di Oumar Soulet del Salisburgo: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘fussballtransfers.com’, infatti, anche la Roma è sulle tracce di Oumar Solet del Salisburgo. Il club giallorosso, dunque, si è inserito nella corsa al centrale francese che vede squadre del calibro del Bayern Monaco (che ha tutta l’intenzione di rinnovare il proprio reparto difensivo) e del Wolfsburg.

Solet, considerando che il suo contratto con il Salisburgo scadrà nel 2025, ha anche espresso la sua volontà di cambiare aria. Sul calciatore, di fatto, c’era anche l’Inter di Beppe Marotta, ma le trattative, visto anche il cambio di proprietà, con il club austriaco sono andate a buon fine. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul possibile approdo o meno del centrale francese in casa giallorossa.