Da Chiesa a Dybala, doppio annuncio: la Roma sogna ad occhi aperti

Il futuro di Chiesa e quello di Paulo Dybala continua a calamitare l’attenzione in casa Roma. L’ultima rivelazione non è passato inosservato

Archiviata una stagione nella quale sia Mourinho che De Rossi hanno comunque ricevuto risposte importanti dal proprio parco attaccanti, la Roma ha cominciato a programmare le prossime mosse. Inevitabile ribadire come una fetta cospicua delle strategie dei giallorossi sia strettamente connessa all’evolvere delle vicenda relativa a Paulo Dybala.

Con il contratto in scadenza nel 2025, l’attaccante argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sebbene il numero 21 abbia rimarcato in più di una circostanza il grande feeling che lo lega alla Capitale e al mondo Roma, un suo addio in estate non è affatto da escludere. La clausola rescissoria, che ritornerà attiva dal mese di luglio, pone inevitabili interrogativi; tuttavia, la Roma può avere le carte giuste per convincere il calciatore a restare in giallorosso. Ed è qui che il discorso Dybala si intreccia in maniera profonda con le indiscrezioni riguardanti Federico Chiesa. Nonostante il mancato raggiungimento della Champions League, i Friedkin non hanno alcuna intenzione di smantellare l’organico nei suoi punti di riferimento, anzi. Nel caso in cui si concretizzassero condizioni propizie (e Chiesa è un’occasione da non sottovalutare), la Roma vuole rispondere presente.

Calciomercato Roma, le parole di Zazzaroni su Dybala e Chiesa

Così come Dybala, anche Chiesa è legato al suo attuale club da un contratto fino al 2025. Pur non considerando incedibile il suo gioiello, però, la Juventus continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Tuttavia, la cifra in questione è destinata a ridimensionarsi nel caso in cui Chiesa e il suo entourage non dovessero raggiungere l’accordo con la Juve per il prolungamento del contratto.

Sia di Dybala che di Chiesa ha parlato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso del suo ultimo intervento ai microfoni di Retesport. Ecco quanto riferito: “Chiesa?Non rinnova con la Juventus, quindi diventa un’occasione interessante per una squadra come la Roma in cui non ci sono calciatori con le sue caratteristiche. De Rossi vuole migliorare nettamente il livello degli esterni. Dybala vuole rimanere”.