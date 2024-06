Dalla Roma all’Inter: accordo e firma gratis

Ecco le ultime su un obiettivo di calciomercato condiviso da Roma e Inter. Nelle scorse ore sono giunte nuove indiscrezioni in merito

La calda estate in arrivo è pronta a riservare più di una sorpresa ai sostenitori capitolini, i quali si aspettano una vera e propria rivoluzione in termini di rosa.

L’approdo di Florent Ghisolfi come nuovo direttore tecnico, la scomparsa dei 40 milioni di plusvalenza da far risultare entro giugno e la presenza di svariati contratti in scadenza e prestiti in bilico a cui seguiranno numerose partenze, generano una ghiotta occasione per i giallorossi di plasmare definitivamente una rosa intorno alle esigenze di Daniele De Rossi, fin troppo limitato, nel corso dei pochi mesi passati sulla panchina giallorossa, da un gruppo innegabilmente più compatibile con le velleità tattiche di José Mourinho.

Insieme a quello difensivo, il reparto che più di tutti si prepara ad un convinto restyling è quello offensivo, dove la partenza di Romelu Lukaku e quella di Sardar Azmoun generano inevitabilmente una lacuna da colmare. Inoltre, come più volte manifestato dallo stesso DDR in conferenza stampa, alla Roma occorrono esterni offensivi in grado di soddisfare la costante richiesta di sovrapposizioni e profondità generata dal sistema di gioco del comandante di Ostia.

Insomma, alla Roma servono attaccanti e nelle scorse ore è emerso un recente sviluppo in merito ad uno dei nomi più volte chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Depay in contatto con l’Inter

In uscita dall’Atletico Madrid del cholo Simeone, con il quale non avverrà il rinnovo del contratto in seguito alla scadenza, Memphis Depay è stato più volte avvicinato ad Inter e Roma nel corso delle ultime settimane, anche e soprattutto a causa della ghiotta occasione per entrambe le big italiane di accaparrarsi a parametro zero un calciatore dall’indubbio talento, ancora in grado a 30 anni di seminare il panico nelle difese avversarie.

Adesso, secondo quanto riportato da interlive.it, parrebbe che l’avvocato del fuoriclasse olandese abbia concretizzato dei contatti con il club nerazzurro e, dunque, che l’approdo ad Appiano Gentile dell’ex Barcellona sia attualmente più probabile di quello nella città eterna.

Da un certo punto di vista, DDR e Ghisolfi potrebbero aver reagito senza particolari patemi alla notizia, visto quanto riportato dalla nostra redazione negli scorsi giorni sulle legittime paure covate dai giallorossi in merito alle precarie condizioni fisiche di un calciatore che ha più volte dato forfait nel corso della stagione appena conclusasi.